0553 313 94 23

63 bin TL değerinde yardım çeki dağıtıldı

İstanbul Gürün Kültür Vakfı tarafından ihtiyaç sahiplerine dağıtılmak üzere Gürün Belediyesi’ne teslim edilen 63 bin TL değerinde ki yardım çeki yerlerine ulaştırılmak üzere mahalle muhtarlarına dağıtıldı.

24 Mayıs 2019 Cuma 20:50
63 bin TL değerinde yardım çeki dağıtıldı

İstanbul Gürün Kültür Vakfı tarafından ihtiyaç sahiplerine dağıtılmak üzere Gürün Belediyesi’ne teslim edilen 63 bin TL değerinde ki yardım çeki yerlerine ulaştırılmak üzere mahalle muhtarlarına dağıtıldı.


Gürün Belediye Başkanı Nami Çiftçi, 200 TL’lik çeklerden oluşan toplamda 314 çeki ihtiyaç sahiplerine ulaştırmaları için 19 köy ve mahalle muhtarına teslim etti. Nami Çiftçi konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Bu güzel günlerde muhtaç ailelerimizin unutulmaması, onlara yardım elinin uzatılması kadar güzel ne olabilir. Ramazan ayında ailelerimize bu yardımın yapılmasını sağlayan Gürün Kültür Vakfımıza, hayırsever vatandaşlarımıza, bu yardımı yapanlara, yapılmasına vesile olanlara ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Yüce rabbim herkesin hayrını kabul etsin.” diye konuştu.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 24 Mayıs 2019 Cuma 20:50
  1. kültür

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Türkiye Diyanet Vakfı Devrek Şubesinden iftar programı
    1. Türkiye Diyanet Vakfı Devrek..
    2. İstanbul semalarında şimşeklerin..
    3. Ordu'da otomobil ile hafif ticari araç..
    4. GÜNCELLEME - Gaziantep merkezli suç..
    5. Spor Toto Süper Lig: Beşiktaş: 1 -..
    6. ABD'deki FETÖ okullarının..
    7. Bakan Dönmez kömürden akaryakıt üreten..
    8. Sivasspor-Galatasaray maçından notlar
    9. 2 tırın arasında kalan otomobil..
    10. Emekli general ve diplomatlardan..
    11. Slaven Bilic tribünde!
    12. Abdullah Avcı: “Bazen kupa alıp saygı..
    13. Şenol Güneş’e teşekkür plaketi verildi
    14. Beşiktaş-Kasımpaşa maçından notlar
    15. Maçın ardından
    16. Ağrı’da koruyucu aileler için iftar..
    17. Göksel Gümüşdağ: “Abdullah Avcı ile..
    18. Yolcu uçağına kuş çarptı
    19. GÜNCELLEME- Afyonkarahisar'da ihaleye..
    20. Medipol Başakşehir 1 puanla veda etti
    21. Fransa'nın Lyon kentinde patlama: 13..
    22. Sergen Yalçın: “İnanılmaz pozisyonlar..
    23. Karanlık ODA TV'den 'milletin..
    24. 63 bin TL değerinde yardım çeki..
    25. "OSB'ler aynı zamanda birer lojistik..
    26. Sivas’ta kuvvetli rüzgar ağaçları..
    27. Bakan Dönmez, kömürden akaryakıt..
    28. Nilüfer Belediye Başkanlığı Koşusu..
    29. Fransa’daki patlamada yaralı sayısı..
    30. Bursa’da traktör kazası: 1 ölü
    Komünist başkan Maoist-Kemalistleri ters köşe yaptı! "Atatürk'e meydan okumadır"
    Komünist başkan Maoist-Kemalistleri ters köşe yaptı! "Atatürk'e meydan okumadır"
    Binali Yıldırım'dan Saadet Partisi bombası!
    Binali Yıldırım'dan Saadet Partisi bombası!
    Bakanlık duyurdu! 1500 yıl yetecek rezerv bulundu
    Bakanlık duyurdu! 1500 yıl yetecek rezerv bulundu
    Türkiye'nin stratejik projesini engellemek için para yağdırmışlar
    Türkiye'nin stratejik projesini engellemek için para yağdırmışlar
    Türkiye ile Çin arasında dev anlaşma!
    Türkiye ile Çin arasında dev anlaşma!

    Günün Karikatürü

    24 Mayıs 2019
    Saadet Partisi 23 Haziran seçimlerine neden giriyor? İstanbul adayı açıkladı
    Saadet Partisi 23 Haziran seçimlerine neden giriyor? İstanbul adayı açıkladı
    Kriz büyüyor! 'ABD bunu bilsin' deyip resti çekti
    Kriz büyüyor! 'ABD bunu bilsin' deyip resti çekti