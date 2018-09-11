6284 yine can aldı

HABER MERKEZİ Yürürlüğe girdiği tarihten bu yana kadına şiddeti önleyemeyen, aksine kadın cinayetlerini körükleyen 6284 sayılı kanun, bir vahşette daha çirkin yüzünü gösterdi. Kocaeli’nin Darıca ilçesinde, 6284 sayılı kanunla hakkında uzaklaştırma kararı verilen Sait Parlakyıldız, cinnet getirerek ulaştığı evinde eşi Elif Parlakyıldız’ın ölümüne neden oldu.

YİNE CİNNET YİNE CİNAYET...

Eşleri en ufak bir şikayette dahi 6 ay süreyle yuvadan koparan, aileleri parçalayan ve kadın cinayetlerinin artmasına neden olan 6284 sayılı kanun, bu kez Kocaeli’de yuva yıktı. Delilsiz bir şekilde savunması alınmadan hakkında uzaklaştırma kararı verilen Sait Parlakyıldız (67), evine zorla girerek, eşi Elif Parlakyıldız’ın (45) üzerine tabancayla kurşun yağdırdı. Ağır yaralanan Elif Parlakyıldız, tedaviye alındığı hastanede hayatını kaybederken, Sait Parlakyıldız’ın ifadesinde, eşini biriyle ilişkisi olduğu için öldürdüğünü iddia ettiği bildirildi. Bu hazin vaka, 6284 sayılı kanunun altyapısını hazırladığı yeni bir cinayet olarak kayıtlara geçti.

6284 ÇIKTI KADIN CİNAYETLERİ PATLADI

6284’ün yürürlükte olmadığı 2011 yılında cinayete kurban giden kadın sayısı 121 iken, 6284’ün aile yıkıcı hükümlerinin uygulandığı ilk yıl olan 2012’de vaka sayısı iki kat artarak 210’a yükseldi. Cinayet sayısı 2013’te 237’ye, 2014’te 294’e 2015’te 303’e, 2016’da 328’e, 2017’de 409’a çıktı.