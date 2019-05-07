622 hadisi ezberleyip birinci oldu

Müslüm Aktürk yeniakit.com.tr

Pendik Uluslararası Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi’nde 38 yıldan beri yapılan geleneksel hale getirilen “Ezbere Hadis Okuma Yarışması” coşkulu bir şekilde geçti. Final programına Pendik Kaymakamı İlhan Ünsal, Pendik Belediye Başkan Yardımcısı Vahap Doğan ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Aytekin Yılmaz ve diğer davetliler katıldı.

Yarışmada en az 40 hadis ezberleyen 165 öğrenci yer aldı. 3 gün süren ön elemelerde toplam 16 bin 816 hadisin ezbere okunduğu yarışmada 20 öğrenci finale kaldı.

Ön elemeyi geçen 20 öğrencinin yarıştığı etkinlikte birinciliği 622 hadis ezberleyen 12 sınıf öğrencisi Şaziye Karakoç aldı. Kazakistan ve Somalili öğrenciler ise ilk 5 arasında yer aldı.

Okul Müdürü Aytekin Yılmaz, “38 yıldır devam eden ezbere hadis okuma yarışmasına üstün bir çalışma ve gayret gerçekleştirerek katılan tüm öğrencilerimizi ve onları yetiştiren hocalarımızı tebrik ediyoruz” dedi.