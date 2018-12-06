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62. Uluslararası Beyrut Kitap Fuarı açıldı

Eski Lübnan Başbakanı Fuad Sinyora:"Güney sınırımızdaki durum, hepimizi egemenliğimizi koruyan güvenlik güçlerinin etrafında toplamaya sevk ediyor"

06 Aralık 2018 Perşembe 22:40
62. Uluslararası Beyrut Kitap Fuarı açıldı

BEYRUT (AA) - Lübnan'da bu yıl 62'ncisi düzenlenen Uluslararası Beyrut Kitap Fuarı düzenlenen törenle açıldı.

Başkent Beyrut'taki Uluslararası Sergi ve Fuar Merkezi'nde (BIEL) Başbakan Saad Hariri'nin himayesinde düzenlenen 62'nci Uluslararası Beyrut Kitap Fuarı'nın açılışını eski Başbakan Fuad Sinyora yaptı.

Sinyora, açılış töreninde yaptığı konuşmada, Lübnanlılar olarak kültürel gelişim yolunda ilerlemeye kararlı olduklarını söyledi.

İsrail ordusunun "Hizbullah'a ait tüneller" bulunduğu iddiasıyla Lübnan sınırına yakın bölgede salı günü başlattığı operasyona da değinen Sinyora, "Güney sınırımızdaki durum, hepimizi egemenliğimizi koruyan güvenlik güçlerinin etrafında toplamaya sevk ediyor." ifadesini kullandı.

Arap Kültür Merkezi ve Yayıncılar Birliği'nin organize ettiği fuara, Lübnan'dan 170'ten fazla yayınevi katılırken Kuveyt, Umman, Mısır, Sudan, Ukrayna ve İran'dan ise 65'i aşkın yayınevinin standı bulunuyor.

62. Uluslararası Beyrut Kitap Fuarı, 17 Aralık'a kadar ziyaretçilerine açık olacak.

Haber Tarihi: 06 Aralık 2018 Perşembe 22:40
  1. BEYRUT
  2. Kitap Fuarı
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