62 çiftçiye silajlık mısır tohumu dağıtıldı

Kütahya’nın Emet ilçesinde Tarım ve Orman Müdürlüğünce silajlık mısır tohumu dağıtım töreni düzenlendi.

Törene Kaymakam Hasan Çiçek, İlçe Tarım ve Orman Müdür Vekili Ahmet Mülayim, Ziraat Odası Başkanı Sami Yüksel, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü çalışanları ve çiftçiler katıldı.

Törende İlçe Tarım ve Orman Müdür Vekili Ahmet Mülayim, Ziraat Odası Başkanı Sami Yüksel ve Kaymakam Hasan Çiçek, konuşma yaptı.

Daha sonra çiftçilere silajlık mısır tohumu dağıtımı yapıldı.Tören sonunda, silajlık mısır tohumlarını teslim alan çiftçiler, Kaymakam Hasan Çiçek’e, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü çalışanlarına ve Ziraat Odası Başkanına destek ve yardımlarından dolayı teşekkür ettiler.