6.1 şiddetindeki depremin ardından tsunami alarmı verildi
Yeni Zelanda'ya bağlı Kermadec Adaları açıklarında 6.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin ardından tsunami uyarısı yapılmadı.27 Eylül 2019 Cuma 15:48
Avrupa Akdeniz Sismoloji Merkezi, Yeni Zelanda'ya bağlı Kermadec Adaları açıklarında 6.1 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Yerel saatle 28 Eylül 00:04'te meydana gelen deprem yerin 2 km altında oluştu.
Depremin ardından tsunami uyarısı yapılmadı.
Deprem sebebiyle can ya da mal kaybı olup olmadığı henüz bilinmiyor.
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