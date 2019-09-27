6.1 şiddetindeki depremin ardından tsunami alarmı verildi Yeni Zelanda'ya bağlı Kermadec Adaları açıklarında 6.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin ardından tsunami uyarısı yapılmadı.

Avrupa Akdeniz Sismoloji Merkezi, Yeni Zelanda'ya bağlı Kermadec Adaları açıklarında 6.1 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Yerel saatle 28 Eylül 00:04'te meydana gelen deprem yerin 2 km altında oluştu. Depremin ardından tsunami uyarısı yapılmadı. Deprem sebebiyle can ya da mal kaybı olup olmadığı henüz bilinmiyor.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.