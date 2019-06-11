610 milyonluk filoya rağmen vergi ödemeyen Koç'a can alıcı soru!
Yeni Akit Gazetesi Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu, bünyesindeki yüzlerce milyon TL değerindeki uçak filosuna rağmen vergi ödemediği ortaya çıkan Koç’a önemli sorular yöneltti.11 Haziran 2019 Salı 12:31
yeniakit.com.tr Akit TV’de Fatin Dağıstanlı’nın sunumu ve Yeni Akit Gazetesi Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu’nun yorumlarıyla ekranlara gelen Manşetlerin Dili’nde, gündemdeki önemli haberler masaya yatırıldı. Koç’un CHP’nin İBB Başkan adayı Ekrem İmamoğlu’na verdiği özel jet desteğinin de konuşulduğu programda, Akit’in ortaya çıkardığı vergi rezaleti de tartışıldı. Koç’un bünyesindeki 610 milyon TL’lik uçak filosuna rağmen vergi ödemediği belirlenen firmayla ilgili, Karahasanoğlu söz konusu holdinge önemli sorular yöneltti.
Koç, CHP’yi de vergiyi de uçurmuş
Karahasanoğlu’nun konuya dair konuşması şu şekilde:
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