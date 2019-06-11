0553 313 94 23

610 milyonluk filoya rağmen vergi ödemeyen Koç'a can alıcı soru!

Yeni Akit Gazetesi Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu, bünyesindeki yüzlerce milyon TL değerindeki uçak filosuna rağmen vergi ödemediği ortaya çıkan Koç’a önemli sorular yöneltti.

11 Haziran 2019 Salı 12:31
610 milyonluk filoya rağmen vergi ödemeyen Koç'a can alıcı soru!

 yeniakit.com.tr Akit TV’de Fatin Dağıstanlı’nın sunumu ve Yeni Akit Gazetesi Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu’nun yorumlarıyla ekranlara gelen Manşetlerin Dili’nde, gündemdeki önemli haberler masaya yatırıldı. Koç’un CHP’nin İBB Başkan adayı Ekrem İmamoğlu’na verdiği özel jet desteğinin de konuşulduğu programda, Akit’in ortaya çıkardığı vergi rezaleti de tartışıldı. Koç’un bünyesindeki 610 milyon TL’lik uçak filosuna rağmen vergi ödemediği belirlenen firmayla ilgili, Karahasanoğlu söz konusu holdinge önemli sorular yöneltti.

Koç, CHP’yi de vergiyi de uçurmuş

Karahasanoğlu’nun konuya dair konuşması şu şekilde:

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 11 Haziran 2019 Salı 12:31
  1. Manşetlerin Dili
  2. Ali İhsan Karahasanoğlu
  3. Koç
  4. Setair
  5. vergi
  6. Ekrem İmamoğlu
  7. Fatin Dağıstanlı
  8. Akit TV

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Suriyelilerin bayram dönüşleri başladı
    1. Suriyelilerin bayram dönüşleri başladı
    2. Türkiye'nin F-35'lerine sürpriz talip!..
    3. Elazığ’da Dünya Çevre Haftası yürüyüşü
    4. Diş eti hastalığı şeker habercisi..
    5. Başkan Özcan kursiyerleri yalnız..
    6. Bilecik’te Şeyh Edebali Türbesi’nin..
    7. İsrailli Bakan'dan Mescid-i Aksa'ya..
    8. Pençe Harekatı sonrası harekete..
    9. Vali Demirtaş, en çok atık toplayan..
    10. Ağaçtan düştü belini kırdı
    11. Milli hentbolcular, 2020 Avrupa..
    12. Hatayspor Kulübünde olağanüstü kongre..
    13. Krize ilişkin çarpıcı açıklama!..
    14. Türkiye’de 40 bin kişiMS hastası
    15. Mızraklı: "Çocuk eksenli çalışmalar..
    16. "23 Haziran'da tek bir oyumuza halel..
    17. Aliağa Belediyesinin her ay bir kitap..
    18. Sivas’ta “Robot Şenliği”
    19. Ekmekte zehre genç “Tırpan”
    20. "Sokağın tatları" Akasya’da
    21. Bebek ölüm hızının en yüksek olduğu il..
    22. 160 DTO üyesi, Barselona yolcusu
    23. "Rusya ile 100 milyar dolarlık ticaret..
    24. Vali Deniz, MUDER’i ağırladı
    25. Başkan Tuncel, Atburgazlılara verdiği..
    26. 20 dolarlık telefonlar dünyayı..
    27. Eskişehir’de şimşekli gece
    28. Medipol Başakşehir, Okan Buruk ile..
    29. Tokat’ta 6 ürün için coğrafi işaret..
    30. 610 milyonluk filoya rağmen vergi..
    Bu fotoğrafa rağmen İsmail Küçükkaya seçildi!
    Bu fotoğrafa rağmen İsmail Küçükkaya seçildi!
    Çıbanbaşı Koç!
    Çıbanbaşı Koç!
    İran'dan dikkat çeken S-400 açıklaması!
    İran'dan dikkat çeken S-400 açıklaması!
    İzlanda’da uzatılan fırça 10 yıllık skandalı ortaya çıkardı!
    İzlanda’da uzatılan fırça 10 yıllık skandalı ortaya çıkardı!
    Yenilgiyi hazmedemeyen Deschamps'tan Türkiye'ye alçak iftira!
    Yenilgiyi hazmedemeyen Deschamps'tan Türkiye'ye alçak iftira!

    Günün Karikatürü

    11 Haziran 2019
    İzlanda çark etti! İşte rezalete ilişkin açıklama…
    İzlanda çark etti! İşte rezalete ilişkin açıklama…
    Ve proje raydan çıktı
    Ve proje raydan çıktı