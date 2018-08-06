61 yıllık tecrübesiyle öncü bir üniversite

“Yaparak, yaşayarak öğrenme” mottosu ile yoluna devam eden Atatürk Üniversitesi öğrencilerine; sosyal, akademik ve kültürel anlamda kendilerini geliştirebilecekleri ve aynı zamanda eğlenebilecekleri dolu dolu bir kampüs yaşamı sunuyor.



Öğrencilerine tüm dünyada geçerli bilimi teknoloji ile buluşturan ve uygulamaya dönüştürerek etkin bir eğitim sunan ve topluma hizmet eden bir dünya üniversitesi olma hedefini ortaya koyan Atatürk Üniversitesi, yaşadığı dönüşüm ile rekabet gücü yüksek, bireysel-mesleki ve etik standartları en üst düzeyde karşılayabilecek tam donanımlı mezunlar yetiştiriyor.

Türkiye’nin en güzel kampüslerinden birine sahip olan Atatürk Üniversitesi, 6.5 milyon m2’lik açık, 1 milyon m2 ise kapalı alana sahip olup, gündelik yaşama dair her türlü ihtiyacın karşılanabileceği alışveriş merkezleri, banka şubeleri, kafeler, oyun alanları, sinema salonları ve spor merkezleri, yürüyüş alanları ile kampüsün tamamını kapsayan bisiklet yolu yer alıyor.

Ayrıca üniversite güvenliğinin tesisi için, Özel Güvenlik ve Koruma Müdürlüğü Şubesinde görevli 150 personel; fakülte, yüksekokul ve lojmanlar ile yerleşkenin tamamını, oluşabilecek her türlü olumsuzluklara karşı koruyarak güvenli ve huzurlu bir yaşam olanağı sunuyor.

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ İLK 500 ARASINDA

Shanghai Ranking'in Akademik Konulardaki Küresel Sıralaması (GRAS) yayınlandı. 4000’den fazla üniversitenin incelendiği araştırmada Atatürk Üniversitesi, "Eğitim" kategorisinde 9 Türk üniversitesi ile birlikte ilk 500 üniversite arasına girmeyi başardı.



2009'dan bu yana akademik konulardaki Dünya Üniversiteleri Akademik Sıralamasını (ARWU) yayınlamaya başlayan Shanghai Ranking; Eğitim, Doğa Bilimleri, Mühendislik, Yaşam Bilimleri ve Sosyal Bilimler alanları gibi 54 başlıkta üniversitelerin sıralamalarını içeriyor.



Konuyla ilgili bir değerlendirme yapan Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı, Türkiye Cumhuriyeti tarihi ve değerleri ile geleceğe yürürken ülkenin üniversitelerinin rolünün bu zorlu yolculukta büyük önem taşıdığını dile getirdi.



Üniversitelerin akademisyenleri, idari kadroları ve öğrencileri ile ülkenin geleceğinin inşasında fikirleri ve ürettikleri ile yol gösterici olduğunu ifade eden Çomaklı, Türkiye’nin en kıdemli, en saygın ve kadim değerlerle yoluna devam eden Atatürk Üniversitesinin, dünya üniversitesi olma yolunda emin adımlarla ilerlediğini belirtti.



Akademik alanda çalışmalar yürüten pek çok araştırma listelerinde yer aldıklarına dikkat çeken Rektör Çomaklı: “Ülkemizin geleceği için olağanın ötesinde emek vermeyi, “milletimiz, ülkemiz ve devletimizin” yarınları için gerekli olan bilimsel ve teknolojik alt yapıların üretimi için gayret etmeyi ve Yeni YÖK anlayışına uygun araştırmalar yaparak projeler geliştirmeyi kendimize hedef edindik.

Bundan sonraki süreçte de ortaya koyduğumuz bu vizyonu kaliteli bir şekilde gerçekleştirmeyi sağlayacak politikaları belirlemek üzere dünyanın sayılı üniversiteleri ile görüş alışverişinde bulunuyoruz ve bulunmayı da sürdüreceğiz. Yine aynı zamanda içinde bulunduğumuz topluma değer sağlamaya ve ülkemizin yükseköğretimde dünya ile rekabet edecek evrensel politikalarına hizmete devam edeceğiz. Elde ettiğimiz başarılar Atatürk Üniversitesinin alın teridir. Bu vesileyle Emeği geçenlere teşekkür ediyorum” diyerek konuşmasını tamamladı.

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ, DÜNYA MARKASI OLMA YOLUNDA EMİN ADIMLARLA İLERLİYOR

6 alanda Dünyanın En İyi 1000 Üniversitesi arasına girmeyi başaran Atatürk Üniversitesi, Farmakoloji ve Eczacılık dalında dünyanın en iyi 500 üniversitesi sıralamasında 268. olarak Türkiye’deki en başarılı üniversite oldu. Atatürk Üniversitesi ayrıca, Biyoloji (862), Kimya Bilimleri (649), Fizik (973), Mühendislik (855), Tıp ve Sağlık Bilimleri (718) alanlarında dereceler elde etti.



ODTÜ Enformatik Enstitüsü bünyesinde yer alan University Ranking by Academic Performance (URAP) Araştırma Laboratuvarının, üniversitelerin güçlü ve geliştirmeye açık yönlerine dikkati çekmek için hazırladığı 2017-2018 alan sıralamasında, dünyadaki en iyi üniversiteler 61 farklı alana göre listelendi.

“ÜLKEMİZİN 2023 VİZYONU ÇERÇEVESİNDE ÇALIŞMALARIMIZI YÜRÜTÜYORUZ”

Eğitimde kalite anlayışını ön planda tuttuklarını ifade eden Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı: “Göreve geldiğimiz günden beri, yoğun bir mesai ile üniversitemizin başarılı olması, ilimize ve ülkemize yaraşır bir seviyeye ulaşmak için bütün gücümüzle çalışıyoruz. Ülkemizin 2023 vizyonu çerçevesinde akademik ve fiziki imkânların geliştiği, modern araç ve gereçlerle donatılmış laboratuvar, bilişim ve teknoloji alt yapıya sahip bir üniversite tesis ettik. Fedakârca çalışan kadrolarımızla ve sevgili öğrencilerimizle birlikte uluslararası üniversitelerle rekabet edebilecek bir üniversite oluşturmayı hedefleyerek girdiğimiz bu yolda her geçen gün büyüyerek ve gelişerek hizmet vermeye devam ediyoruz” dedi.

Atatürk Üniversitesi’nde Öne Çıkanlar

BARINMA

Öğrencilerin barınma ihtiyaçlarını en fazla karşılayan eğitim kurumlarından birisi olan Atatürk Üniversitesinde; sağlıklı, güvenli, rahat ve konforlu yaşam alanlarıyla birlikte, uygun ders çalışma mekânlarına da sahip olan, 15 binin üzerinde öğrencinin kalabileceği devlet yurtları bulunuyor.



BESLENME



Atatürk Üniversitesi kampüsünde, yıl boyunca diyetisyenlerin denetiminde, mevsimlere göre öğrencilerin ihtiyacı olan kalori ve besini ihtiva eden yemeklerin hazırlandığı ucuz ve kaliteli yemek hizmeti sunulan merkezi yemekhane mevcut. Ayrıca fakülte ve yüksekokulların bünyesinde bulunan kantin ve kafeteryalarda da öğrencilerin yeme içme gereksinimlerini karşılayan hizmetler sunuluyor.



ULAŞIM

Erzurum’a yurt içi ve yurt dışı ulaşım; hava, kara ve demiryolu bağlantılarıyla mümkün. Bu ulaşım yollar Şehir merkezinde bulunan ulaşım merkezlerinin üniversiteye mesafesi on dakika. Şehir merkezi ile kampüs arasında da hem Büyükşehir Belediyesi’ne ait toplu taşıma araçları, hem çok sayıda halk otobüsleri, hem de minibüsler ile ulaşım sağlanıyor. Kampüs içi ulaşım ise ring hizmetiyle sürdürülüyor.



BURSLAR



Atatürk Üniversitesi özellikle başarılı öğrenciler ve ekonomik yetersizlikler sebebiyle güçlük çeken öğrenciler için üniversite bünyesinde bulunan Kalkınma Vakfı aracılığıyla burslar veriyor. Ayrıca Rektörlük birimlerinde “kısmi zamanlı öğrenci çalıştırma programı” da uygulanıyor.



SPORTİF ETKİNLİKLER



Yerleşkede, öğrencilerimizin derslerindeki performanslarının yanı sıra bedensel ve ruhsal sağlıkları da önemsendiği için sportif etkinliklere ayrı bir önem verilmektedir. Ücretsiz olarak sürdürülen bu etkinliklere her yıl ortalama 5000 öğrenci katılmaktadır. Atatürk Üniversitesi bünyesinde 10 spor salonu, uluslararası standartlara sahip 3000 seyirci kapasiteli bir stadyum, bir yüzme havuzu, 2 spor kompleksi (tenis kortları, basketbol ve voleybol sahaları ile mini futbol sahasından oluşan), bir spor merkezi, içinde kafeterya ve dinlenme bölümlerinin bulunduğu bir bowling salonu, yürüyüş ve koşu parkurları ile dinlenme alanları bulunmaktadır. Atatürk Üniversitesi bünyesinde kişilerarası diyalogun geliştirilmesi ve toplumsal duyarlılığın yaşatılması amacıyla çeşitli öğrenci kulüpleri kurulmuştur. Tamamen öğrencilerin katılımı ile kurulan ve onların kontrolünde işlevlerini sürdüren 78 öğrenci kulübünün etkinlikleri üniversiteye ayrı bir zenginlik katıyor.