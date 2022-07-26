'6+1 sizce daha neyi bekliyor olabilir?'

Tüm dünya ülkelerine baktığımızda enteresan bir siyasi anlayış görebiliyoruz. Amerikasından İngilteresine, İtalyasından Fransasına kadar ülkelerin siyasi özeline baktığınızda bir netlik görebiliyorsunuz. Kimin ne yaptığını, neye hizmet ettiğini en azından algılayabiliyorsunuz.. Ama gelin görün ki, güzel ülkemde öyle bir komedi var ki karşımızda...

Güçlendirilmiş parlamenter sisteme dönüş için bir araya gelen altı muhalefet partisi olan CHP, İyi Parti, Saadet Partisi, Gelecek Partisi, Deva Partisi ve Demokrat Parti ilk tur görüşmelerini 7 Ağustos’ta Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu’nun ev sahipliğinde yaparak tamamlayacaklar.. Evet ilk akla geldiğinde yahu 6 partinin de birbirinden farklı ve taban tabana neredeyse birbirlerine zıt olduklarını tüm vatandaşların farkına varmasına rağmen, bu altı parti başkanı bir araya gelip neyi nereye koyarak çözümleyecekler hakikaten insanın aklına bir mıh gibi işleniyor öncelikle..

Kimse şunu söylemiyor, CHP ve İyi Parti’nin dışında oy potansiyeli olmayan yancılarla tamamlanan bu masanın ülke geleceğine dair nasıl bir çözümlemesi olacak sorusunu bir Allah’ın kulu soramıyor.. Ya da altılı masa denen, devamlı HDP tarafından çakılan işaret fişeklerinin doğrultusunda nasıl bir karar mekanizması vereceğini bilmeyen bir masadan nasıl bir ülke refahına katkı sağlanacak bunu da kimse bilmiyor.. Her buluşmada kapıda karşılanan liderler ve 23 Haziran’daki Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a karşı adı açıklanmayan aday ve en trajikomiği ise, akşam saatlerinde televizyon kanallarında bu 6’lı masa için yapılan demokrasi ve uzlaşı temalı goygoylar yapan gazeteci müsveddelerini izlemek zorunda kalıyoruz... Yahu adayı olmayan bir masadan nasıl gelecek adına bir doğruluk ortaya atılabilir.. Ya da bunun halk nezdinde nasıl bir karşılığı olabilir.. Tamamen Erdoğan düşmanlığı üzerinden yürütülen bir siyasi anlayışın sonu nasıl tatlıya bağlanabilir?

Bir cesur yürek gazeteci çıkıp da bunu soramıyor mu? Akşamları koca koca profesörler, koca koca akademisyenler bir araya gelip 6’lı masa güzellemesi yaparken neyin yerine neyi koyduklarını acaba biliyorlar mı? Ya da kimse şunu söyleyebiliyor mu mertçe, bu 6’lı masanın bir ayağı da kesinlikle terör örgütleriyle iltisaklı olan HDP’dir diyebiliyor mu? Elbette hayır.. Çünkü ülkemizin şu anda içinden geçtiği ekonomik darboğazın ekmeğini yemek isteyen sırtlanlar tarafından durum tamamen kaşındırılarak, Erdoğan’ı indirelim de gerisi yansın kül olsun mantığıyla hareket ediliyor maalesef..

Elbette şu aşamada küresel bir ekonomik krizin etkilerini ülkemiz de maalesef yaşamaktadır. Bunu yaşamıyoruz dersek büyük haksızlık yapmış oluruz.. Ama çözümü de kendilerine demokrasi masası, 6’lı masa diyen bir siyasi harekette aramak vatandaşın aklını peynir ekmekle yemesi anlamı taşımaktadır..

Tabii ki, seçmen oyunu özgür iradesiyle kullanacaktır ve yönetilmek istediği iradeyi belirleyecektir.. Ama şunu kimse unutulmamalı ki, Bülent Ecevit döneminde maaşlarını veremeyen bir hükümetten, ABD karşısında aciz duruma düşen bir başbakandan, yazarkasaların atıldığı Başbakanlık binalarından ve en önemlisi de IMF kapılarında Kemal Derviş’le yaşadığımız o günleri unutmamak lazım.. Şu anda en azından dünyada hatırı sayılır bir ülke konumuna geldiğimiz gerçeğini de hatırlamalıyız.. Bu badireler elbet atlatılır, ekonomik darboğazlar elbet geçilecektir.. Geçmişte de olduğu gibi ülkemiz doğal zenginlikleriyle doğru kişilerce yönetilerek düzlüğe Allah’ın izniyle çıkacaktır.. Ama unutulmamalı ki, kendini masaya bir kurtarıcı olarak koyamayan ve hangimiz daha iyi diye birbirleriyle devamlı yarışan bir 6 liderden 1 lider çıkamayacağını da görmek lazım..

Ülke böylesi koalisyon yönetimleriyle kurtuluşa ermesi mümkün değildir.. Bunun örneklerini geçmiş yıllarda nasıl yaşadığımızı çok acı tecrübelerle yaşadık.. Türkiye artık bu ekonomik badireleri de atlattıktan sonra yoluna güçlü ve kararlı bir şekilde devam edecektir.. Önemli olan Haziran 2023’te doğru kararı vererek doğru insanlarla yola devam etme ehliyetini verebilmeliyiz..

Gerisi emin olun tarihin tozlu sayfalarında yerlerini alacaktır..