61. Grammy Ödülleri sahiplerini buldu Müzik dünyasının en önemli etkinliklerinden Grammy Ödülleri, Los Angeles'ta sahiplerine verildi- Önceki ABD Başkanı Barack Obama'nın eşi Michelle Obama da sürpriz yaparak sahneye çıktı

LOS ANGELES (AA) - Müzik dünyasının en önemli etkinliklerinden Grammy Ödülleri, Los Angeles'ta ünlü isimlerin sahne aldığı törenle sahiplerini buldu. 61. Grammy Ödülleri'nin verildiği tören, Los Angeles'taki Staples Center'da gerçekleştirildi. Önceki ABD Başkanı Barack Obama'nın eşi Michelle Obama'nın da sürpriz yaparak sahneye çıktığı ödül töreninde, Lady Gaga, Jada Pinkett Smith, Alicia Keys ve Jennifer Lopez gibi müzik dünyasının önemli isimleri de sahneyi paylaştı. 61. Grammy Ödülleri'ni kazananlar şöyle: Yılın albümü: Kacey Musgraves - Golden Hour Yılın şarkısı: Childish Gambino - This Is America En iyi yeni sanatçı: Dua Lipa Yılın prodüktörü: Pharrell Williams En iyi rap albümü: Cardi B - Invasion of Privacy En iyi R&B albümü: H.E.R. -H.E.R. En iyi R&B şarkısı: “Boo’d Up” - Larrance Dopson, Joelle James, Ella Mai & Dijon McFarlane, songwriters (Ella Mai) En iyi rap şarkısı: “God’s Plan” (Drake) En iyi solo pop performansı: Lady Gaga - Joanne (Where Do You Think You’re Goin’?) En iyi grup pop performansı: Lady Gaga ve Bradley Cooper - Shallow En iyi geleneksel pop vokal albümü: My Way - Willie Nelson En iyi vokal pop albümü: Ariana Grande - Sweetener En iyi dans kaydı: “Electricity” - Silk City & Dua Lipa feat. Diplo & Mark Ronson En iyi rock performansı: Chris Cornell - When Bad Does Good En iyi metal performansı: “Electric Messiah” - High on Fire En iyi rock şarkısı: “Masseduction” - Jack Antonoff & Annie Clark, songwriters (St. Vincent) En iyi rock albümü: Greta Van Fleet - From the Fires En iyi alternatif müzik albümü: Colors - Beck En iyi New Age albümü: Opium Moon - Opium Moon En iyi country şarkısı: “Space Cowboy” - Luke Laird, Shane McAnally & Kacey Musgraves En iyi caz vokal albümü: The Window - Cécile McLorin Savant En iyi film müziği: Black Panther - Ludwig Göransson En iyi film şarkısı: “Shallow” - Lady Gaga, Mark Ronson, Anthony Rossomando & Andrew Wyatt En iyi müzik filmi: Quincy (Quincy Jones) En iyi klip: “This Is America” (Childish Gambino)





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