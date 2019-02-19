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60’ıncı yılında Büyükçekmece Belediyesi’ne 7’nci kez Avrupa 12 Yıldız Şehir Ödülü

Büyükçekmece Belediyesi’nin kuruluşunun 60’ıncı yıl dönümü kutlamaları belediye meclis üyeleri ve personelinin yoğun katılımıyla belediye hizmet binasında gerçekleştirildi.

19 Şubat 2019 Salı 15:30
60’ıncı yılında Büyükçekmece Belediyesi’ne 7’nci kez Avrupa 12 Yıldız Şehir Ödülü

Büyükçekmece Belediyesi’nin kuruluşunun 60’ıncı yıl dönümü kutlamaları belediye meclis üyeleri ve personelinin yoğun katılımıyla belediye hizmet binasında gerçekleştirildi.



60’ıncı yıl kutlamalarının yapıldığı saatlerde de Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi’nin Strazburg’ta gerçekleştirdiği törende Büyükçekmece Belediyesi “12 Yıldız Avrupa Şehri” ödülünü aldı.


“İstanbul’un tek şehri Büyükçekmece’dir”



Uzun yıllardır birlikte çalıştığı personellerine teşekkür ederek belediye başkan yardımcıları, daire müdürleri ve müdür yardımcılarına plaket takdim eden Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün şu şekilde konuştu: “1924’e kadar Büyükçekmece küçük bir balıkçı köyü olarak haritada yerini alıyor. O zamanlar İstanbul halkı buraya avlanmaya ve denize girmeye geliyordu. 19 Şubat 1958’de Büyükçekmece balıkçı köyü nüfusu 2 bini geçerek Çatalca ilçesinin yeni bir beldesi oluyor. İlk seçimde rahmetli Kerem Şengöz amcamız Büyükçekmece beldesinin ilk belediye başkanı oluyor. 1970’li yılından sonra yazlıkçılarımızın evleri ve villaları bu beldede o günden itibaren yatay yapılaşmayı uyguluyorlar. Büyükçekmece’de belediye başkanlarımızın hepsi Büyükçekmece’de betonlaşmaya ödün vermiyor ve bugünkü Büyükçekmece’nin temelini atıyorlar. Cumhurbaşkanımızın dediği gibi örnek bir uygulama yaptıkları için geçmiş belediye başkanlarımızın hepsine şükranlarımızı sunuyoruz. Bu şehre hizmet eden seçilmiş, atanmış büyüklerimizle bir araya gelerek halkımız adına teşekkürlerimizi sunacağız. Şehir imar planı disiplinini yürüten İstanbul’un tek şehri Büyükçekmece olmuştur. Bunun sebebi ben ve benden önceki belediye başkanlarının hizmeti ve duruşlarıdır. Büyükçekmece şehrin geleceğine göre planlarını yapmış ve mutluluk şehri Büyükçekmece olma yolunda bütün meclis üyelerimiz ve personelimiz kararlı bir duruş sergilemişlerdir. Bugün devlet büyüklerimiz tarafından yatay yapılaşmanın örneği Büyükçekmece ortaya çıkmıştır. İmar disiplininden en ufak ödün vermeyen, şehrini bütün dünyaya tanıtan bir Büyükçekmece’yiz” dedi.



“Bu şehri hep birlikte Mutluluk Şehri yaptık”



Büyükçekmece’de 60’ıncı yıl kutlamaları devam ederken aynı saatlerde Strazburg’da gerçekleşen törende Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi tarafından Büyükçekmece Belediyesi’ne 7. kez “Avrupa 12 Yıldız Şehir Ödülü”nü verildiğini açıklayan Başkan Akgün şöyle konuştu: “Şu an Strazburg’da düzenlenen Avrupa Konseyi’nde 7. Kez Avrupa 12 Yıldız Şehir Ödülü almanın gururunu yaşıyoruz. Bu bir rekordur. 19 Şubat 2019’da Türkiye’de hiçbir şehre nasip olmayan Avrupa 12 Yıldız Şehir Ödülünü yedinci kez bugün aldık. Büyükçekmece adını tüm dünyaya duyurmaya devam ediyor. Altı kez Dünyanın En İyi Festival Ödülü’nü alarak büyük bir başarı elde ettik. Tüm büyük Büyükçekmece aileme şükranlarımı sunuyorum. Bu şehri hep birlikte Mutluluk Şehri yaptık” dedi.

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Haber Tarihi: 19 Şubat 2019 Salı 15:30
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