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602 firma için dahilde işleme izin belgeleri düzenlendi

Şubat ayında dahilde işleme rejimi kapsamında 602 firma için izin belgesi gözden geçirildi.

17 Mart 2019 Pazar 09:42
602 firma için dahilde işleme izin belgeleri düzenlendi

Ticaret Bakanlığının şubat ayına ilişkin dahilde işleme izin, yurt içi satış ve teslim, hariçte işleme izin, vergi, resim ve harç istisnasıyla firma talebine istinaden iptal edilen dahilde işleme izin belgeleri listeleri Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, geçen ay 602 firmaya dahilde işleme izin belgesi verilirken, 4 hariçte işleme izin belgesi, 3 yurt içi satış ve teslim belgesi, 55 vergi, resim ve harç istisnası belgesi düzenlendi.

Öte yandan firma talebine istinaden iptal edilen dahilde işleme izin belgesi sayısı 11 olarak gerçekleşti.

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Haber Tarihi: 17 Mart 2019 Pazar 10:47
  1. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı
  2. Resmi Gazete
  3. dahilde işleme izin belgesi

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