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600 yıllık "Edirnekari" hükümlüler eliyle yaşatılıyor

Edirne Açık Ceza İnfaz Kurumunda hükümlülere, süsleme sanatı "Edirnekari" öğretiliyor- Ceza İnfaz Kurumları ile Tutukevleri İşyurtları Kurumunca mobilyadan tekstile, tarım ve hayvancılıktan inşaat ve onarım işlerine kadar 180'den fazla iş kolunda, her yıl ortalama 55 bini aşkın hükümlü ve tutukluya mesleki eğitim veriliyor

16 Şubat 2019 Cumartesi 10:46
600 yıllık "Edirnekari" hükümlüler eliyle yaşatılıyor

ANKARA (AA) - Edirne Açık Ceza İnfaz Kurumunda hükümlülere, 600 yıllık bir süsleme sanatı olan "Edirnekari" öğretilerek bu sanatın unutulmaması sağlanıyor. Cezaları infaz eden hükümlüler için de yeni bir iş kapısı açılıyor.

Alınan bilgiye göre, Edirne Açık Ceza İnfaz Kurumunda, Adalet Bakanlığı Ceza İnfaz Kurumları ile Tutukevleri İşyurtları Kurumunun desteklediği atölyelerde bir yandan "Edirnekari" ustaları yetiştiriliyor, bir yandan da güzel eserler üretilmesi sağlanıyor. Böylece iç dekorasyonda kullanılmasının yanı sıra ahşap, mukavva ve deri eşyaların yüzeylerine de uygulanan ve yaklaşık 600 yıllık bir süsleme sanatı olan "Edirnekari” yaşatılmaya devam ediliyor, cezaları infaz eden hükümlüler için de yeni bir iş kapısı açılması sağlanıyor.

"Oyma", "kakma" ve "boya bezekli" eserler olmak üzere üç gruba ayrılan Edirnekari sanatında bezemeler ahşap işlerinde, oymalarla süslenmiş ve düz bırakılmış zeminlere uygulanıyor.

- 180'den fazla işkolunda eğitim

Ceza İnfaz Kurumları ile Tutukevleri İşyurtları Kurumunca mobilyadan tekstile, tarım ve hayvancılıktan inşaat ve onarım işlerine kadar 180'den fazla iş kolunda, her yıl ortalama 55 bini aşkın hükümlü ve tutukluya mesleki eğitim veriliyor. Böylece hükümlülerin ıslahı, meslek öğretilip vasıflı elemanlar haline getirilmesi, ekonominin üretken bireyleri olmaları amaçlanıyor.

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Haber Tarihi: 16 Şubat 2019 Cumartesi 10:46
  1. Adalet Bakanlığı Ceza İnfaz Kurumları ile Tutukevleri İşyurtları Kurumu
  2. Edirne Açık Ceza İnfaz Kurumu
  3. Edirnekari

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