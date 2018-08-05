600 kişilik kabile İslamiyet ile şereflendi

Türkiye Diyanet Vakfı Mütevelli Heyeti 2. Başkanı Serenli; “Bugün dahi ‘ne işiniz var orada?’ sorusu ile muhatap olduğumuz Haiti’de, Kanuni Sultan Süleyman; Nijerya’da ise 4. Murat Han yardımları ile yüzleri güldürmüştür, vakıf kültürü ecdadımızın mirasıdır” dedi.

Afyonkarahisar’da “Kurbanını Paylaş Kardeşinle Yakınlaş” sloganıyla Diyanet İşleri Başkanlığı ile Türkiye Diyanet Vakfı tarafından ortaklaşa yürütülen 2018 Yılı Vekâlet Yoluyla Kurban Kesimi organizasyonuna ilişkin tanıtım toplantısı yapıldı.

İl Müftülüğü Konferans Salonunda tertip edilen toplantıya, Türkiye Diyanet Vakfı Mütevelli Heyeti 2. Başkanı İlyas Serenli ve Türkiye Diyanet Vakfı Mütevelli Heyeti Sekreteri Abdullah Çelik konuşmacı olarak katıldı.

“BU ORGANİZASYON SADECE ET YARDIMI DEĞİLDİR”

Toplantının açılış konuşmasını yapan İl Müftüsü Şükrü Kabukçu; Diyanet İşleri Başkanlığı ile TDV ortak çalışmasıyla güvenle yürütülen vekâletle kurban organizasyonu gönüllülerinin yıllardır yürek sızlatan anılar biriktirdiğini ve yapılan kurban bağışlarının gönül coğrafyasında tüm mazlumlara umut olduğunu belirtti.

“Bu organizasyon sadece et yardımı değildir” diyen Kabukçu, “Bu organizasyon dünya üzerinde yüzden fazla ülkede kardeşlik kültürünün tezahür edişi, insanlara yalnız olmadıklarına dair verilen bir mesaj ve gönüllülerden, gönüllere inşa edilen tertemiz bir yoldur. Bu sebeple din görevlilerimizden insani temasları ile bu organizasyonu duyurmaları için ellerinden geleni fazlasıyla yapmalarını bekliyoruz” diyerek sözlerini sürdürdü.

MİHRİMAH SULTAN’IN VAKFEDİLEN ÇEYİZİ

Mihrimah Sultan’ın Vakfedilen Çeyizi Konuşmasında vakıf kültürümüzden bahseden Türkiye Diyanet Vakfı Mütevelli Heyeti 2. Başkanı İlyas Serenli,

”İnfak ve ihsan kelimeleri Kur’an-ı Kerim’de sıkça zikredilen iki kelimedir. İnfak, iyilik için malı harcamak, ihsan ise iyilik yapmak demektir. Bu iki kavramın insanda birlikte tezahür etmesi çok değerlidir. Vakıf kültürü bize Efendimiz (s.a.v)’dan miras ve ecdadımızdan yadigârdır. Dizilerde olumsuz imaj verilmeye çalışan Mihrimah Sultan’ın bütün çeyizini bağışladığını; bugün dahi ‘ne işiniz var orada?’ sorusu ile muhatap olduğumuz Haiti’de, Kanuni Sultan Süleyman’ın 1500’lü yıllarda önemli yardımlarda yaptığını, 4. Murat Han’ın ise Nijerya’da çok değerli vakıf çalışmaları olduğunu hatırlatmak isterim. Biz de vatandaşlarımızın bize emanet ettiği yardımları, vakıf kültürünü bize miras bırakan ecdadımızın torunları olarak Haiti’ye, Nijerya’ya Senegal’e Gana’ya ve birçok ülkeye ulaştırıyoruz.” şeklinde konuştu.

600 KİŞİLİK KABİLE İSLAM İLE ŞEREFLENDİ

Yapılan maddi yardımların, manevi boyutu olduğuna da değinen Serenli, bir yardım organizasyonu esnasında Senegal’de yardım yapılan Hıristiyan 600 kişilik bir kabilenin, bu yardımların ardından İslamiyet ile müşerref olduğunu ve evlatlarının şu anda hafızlık yaptığını belirtti. Dünya üzerinde inandığı kitap olan Kur’an- Kerim’i bir kez dahi görememiş Müslümanlara, Kur’an-ı Kerim dağıtıldığını; sokakta namaz kılan Müslümanlar için camiler inşa edildiğini de sözlerine ekleyen Serenli, vakfın çalışmalarının İslamiyet’e katkısı üzerinde durdu.

Aylar öncesinden çalışmalar başlıyor Toplantıda söz alan TDV Mütevelli Heyeti Sekreteri Abdullah Çelik, kurban organizasyonu hakkında teknik bilgiler verdi. Aylar öncesinden başlayan titiz çalışmalarla, Ataşelik, Büyükelçilik, Müşavirlik gibi kurumlarla işbirliği içerisinde vekâletle kurban işlemlerinin gerçekleştirildiği belirten Çelik, 2017 yılındaki organizasyonu ile 145 ülkede ve yurt içinde 280 bölgede 257 bin 789 hissenin sahiplerine ulaştırıldığını belirtti.