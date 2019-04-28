600 adet uyuşturucu hap ele geçirildi Şüphe üzerine durdurulan otomobilde 600 adet uyuşturucu hap ele geçirildi, olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

Şüphe üzerine durdurulan otomobilde 600 adet uyuşturucu hap ele geçirildi, olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

Bursa’nın İnegöl ilçesinde akşam saatlerinde uygulama yapan polis ekipleri, şüphelendikleri Özgür K. yönetimindeki otomobili durdurdu. Otomobilde yapılan aramada çeşitli yerlere gizlenmiş 600 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Sürücü Özgür K. ile otomobildeki Mesut K. gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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