600 adet uyuşturucu hap ele geçirildi
Şüphe üzerine durdurulan otomobilde 600 adet uyuşturucu hap ele geçirildi, olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.28 Nisan 2019 Pazar 02:41
Şüphe üzerine durdurulan otomobilde 600 adet uyuşturucu hap ele geçirildi, olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.
Bursa’nın İnegöl ilçesinde akşam saatlerinde uygulama yapan polis ekipleri, şüphelendikleri Özgür K. yönetimindeki otomobili durdurdu. Otomobilde yapılan aramada çeşitli yerlere gizlenmiş 600 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Sürücü Özgür K. ile otomobildeki Mesut K. gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
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