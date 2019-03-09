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60 yıllık ressam fırça darbeleriyle Şanlıurfa tarihini yaşatıyor

Şanlıurfalı ressam 60 yıldır kentin tarihi geleneklerinin figürlerini fırça darbeleri vurarak yaşatmaya çalışıyor.

09 Mart 2019 Cumartesi 10:23
60 yıllık ressam fırça darbeleriyle Şanlıurfa tarihini yaşatıyor

Şanlıurfalı ressam 60 yıldır kentin tarihi geleneklerinin figürlerini fırça darbeleri vurarak yaşatmaya çalışıyor.


Şanlıurfa İli Kültür Eğitim Sanat ve Araştırma Vakfı (ŞURKAV) himayesinde bir atölyede ressam sanatını icra eden 74 yaşındaki Abdurrahman Birden, Şanlıurfa’nın kadim tarihini ve geleneğini resimlerini yaparak, kentin kültürünü tanıtıyor.


Şanlıurfa geleneğini 60 yıllık ressam olan Abdurahman Birden, “60 yıla yakındır ressam işiyle uğraşıyorum. Yazı, resim ve motif üzerine çalışmalar yapıyorum. Şanlıurfa’nın geleneğinde olan nakış ve süslemelerle ilgilide çalışmalarda bulunuyorum. Son zamanlarda Göbeklitepe üzerinde çalışmalar sürdürmekteyim. Göbeklitepe üzerinde 5 ay çalıştığım bir tablo şu an müzede sergileniyor. Yaptığım Göbeklitepe resminde çok önemli bilgiler vardır. Tabloda 12 bin yıl önce buğday ekimi, avcılık, taşların yerinden sökülmesi, taşınması, evlerde kapıların olmayışı, birbirinden uzak olması ve yerleşim yerlerinden detaylar var. Bu süsleme işi kalem işidir. Şanlıurfa’nın kültürünü, zenginliğini anlatabilmek için resimler yapıyorum. Şanlıurfa çok eski bir yerleşim yeridir. Mezopotamya’sı, tarihi çok zengin bir yerdir. Bizde bu tarihi değerleri resimler yaparak anlatmaya çalışıyoruz” dedi.



Hac kapı süslemesi


Hac kapı süslemesi geçmişten gelen bir gelenek olduğunu aktaran Birden, “Hac Kapı süslemeleri geçmişten gelen geleneğimizdir. Biz bu süslemeyi 50 yıl öncesinde evin kapısından kendi sıvasıyla sıvardır. Hacılar Hacdan gelmeden bu süslemeleri kapılara yapardık. Bu gelenek örf ve adetlerimizde olan bir kültürdür. Şanlıurfa kültür bakımından çok zengindir” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 09 Mart 2019 Cumartesi 10:23
  1. kültür
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