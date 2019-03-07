60 yıllık köprü sorunu çözüldü

Doğa Sporları Merkezini gezip "Zipline" yapan Vali Tuncay Sonel, 60 yıldır 3 kilometrelik mesafe yerine 35 kilometre yol gitmek zorunda kalan Babaocağı köyü sakinleri için yapılan köprü de de inceleme de bulundu.

Tunceli Valisi ve Belediye Başkan Vekili Tuncay Sonel, kent merkezinde esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelip, onların talep ve sıkıntılarını dinledi. Vali Sonel, daha sonra yapımı tamamlanmasıyla Babaocağı Köyü’ne 35 kilometrelik mesafeyi 3 kilometreye düşürerek 60 yıllık sorunu çözülen köprüde incelemede bulundu. Ardından Doğa Sporları Merkezini ziyaret eden Sonel, burada "zipline" yaparak tüm adrenalin tutkunlarını ile kente davet etti.

Hayırsever İşadamı Ali Büyükdağ tarafından yaptırılan ilkokulun inşaatında da inceleme yapan Sonel, son olarak 8-13 Haziran tarihleri arasında Tunceli’de ilk kez yapılacak olan Dünya Rafting Şampiyonası için hazırlıkların devam ettiği parkur alanına giderek çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Vali Sonel’e ziyaretlerde, Munzur Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ubeyde İpek, Vali Yardımcısı Akın Zor, Belediye Başkan Yardımcısı Erdoğan Elaldı, Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Önder Yurdakul, Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Özdemir Aktaş, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Şefik Kara, İl Planlama ve Koordinasyon Müdürü Özgür Demirezer, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Zeynel Açıkgöz eşlik etti.