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Seçim 2019 Sayfası

60 yıl sonra muhtar değişti

Kastamonu’nun Tosya ilçesinde 60 yıldır mahalle muhtarlığı yapan Filiz ailesi muhtarlığı kaybetti.

06 Nisan 2019 Cumartesi 19:29
60 yıl sonra muhtar değişti

Kastamonu’nun Tosya ilçesinde 60 yıldır mahalle muhtarlığı yapan Filiz ailesi muhtarlığı kaybetti.


31 Mart Mahalli İdareler seçiminde Tosya İlçesi Dilküşa Mahallesi Muhtarını 60 yıl sonra değiştirdi. Mevcut Muhtar Erdoğan Filiz’in dedesi Abdullah Filiz 1959 yılında ilk defa mahalle muhtarı olarak seçilmişti. Abdullah Filiz’in muhtarlığı bırakmasının ardından yerine oğlu Mustafa Filiz mahalleye muhtar seçildi. Kuşaktan kuşağa devam eden muhtarlıkta Mustafa Filiz’in görevi bırakmasıyla yerine oğlu Erdoğan Filiz muhtar seçildi. Uzun yıllar Dilküşa Mahallesinde muhtarlık yapan Erdoğan Filiz babası ve dedesi kadar şanslı değildi.


31 Mart 2019 Pazar günü yapılan Mahalli İdareler seçimlerimde Dilküşa Mahallesi’ne 4 kişi muhtar adayı oldu. Yaklaşık 1200 seçmenin olduğu Dilküşa Mahallesinde 25 yıl muhtarlık yapan Erdoğan Filiz 540 oy farkıyla muhtarlığa veda etti. 60 yıl sonra 540 oy farkıyla mahalle muhtarlığını kazanan İsa Bacaksız, “Mahallede değişime ihtiyaç vardı.4 aday yarıştık, mahallemiz teveccüh gösterdi muhtarımızdan 540 oy fazla alarak Dilküşa Mahallesine muhtar seçildim. Mahalle sakinlerine çok teşekkür ediyorum. Mahallemiz için çalışacağım, hizmet için çalışacağım” dedi.

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Haber Tarihi: 06 Nisan 2019 Cumartesi 19:29
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