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Korona Virüs 60 yaş üzerine korona aşısı başladı mı? 60 yaş üstünde olanın eşi 60 yaşın altında olursa aşısı randevusu veriliyor mu?
Korona Virüs

60 yaş üzerine korona aşısı başladı mı? 60 yaş üstünde olanın eşi 60 yaşın altında olursa aşısı randevusu veriliyor mu?

60 yaş üstü korona aşısı başladı mı? 60 yaş üzeri olanın eşi 60 yaşın altı olursa aşı yapılıyor mu? Korona ile mücadelede Türkiye örnek ülkelerin başında geliyor. Hem korona salgını ile hem de aşı uygulamasında ülkemiz parmakla gösterilen ülkeler arasında. Dünyada aşıya ulaşma konusunda adeta savaş yaşanırken, Türkiye, hem Çin’den hem de Almanya’da üretilen korona aşılarını temin etmeye devam ediyor. Türkiye’de 29 Mart itibariyle aşı olanlar toplam sayısı 15 milyona yaklaşırken, korona aşısında yeni yaş grubuna başlandı. Buna göre 60 yaş üstü vatandaşların aşılarına başlandı. Peki 60 yaş üzeri olanın eşi 60 yaş altı olursa eşine aşı yapılır mı? 60 yaş üstünde olanın eşi yaşı 60 yaş altında olursa korona aşısı randevusu verilir mi?

Yeniakit Publisher
2021-03-29 10:32:00 - 2021-03-29 10:33:14
60 yaş üzerine korona aşısı başladı mı? 60 yaş üstünde olanın eşi 60 yaşın altında olursa aşısı randevusu veriliyor mu?

 Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son dakika açıklamasına göre 60 yaş üstü vatandaşlara korona aşısı müjdesini verdi. 60 yaş üstü vatandaşlar MHRS üzerinden ve ALO 182 üzerinden korona aşı randevusunu almaya başladı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, cumartesi günü sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Kovid-19 aşı programında yeni gruba geçildiğini duyurdu.

Sağlık Bakanı Koca, "Aşısı sisteme tanımlanmış olan vatandaşlarımız 60 yaş üzeri vatandaşlarımız eşleri ile birlikte randevu alarak aşılarını olabilecekler. Ayrıca bazı risk grupları da programa dahil edildi." bilgisini paylaştı. Bakan Koca'nın paylaşımına göre risk grubundaki morbid obez, malign tümörü olan kanser ve diyaliz hastaları, down sendromlular ve immuno supresif tedavi alanlar da öncelikli aşı olmak için sisteme tanımlandı. Koca'nın açıklamalarının ardından, randevu sistemi bu risk grubundakiler aşılarını belirlenen sağlık kuruluşlarında yaptırabiliyor.

60 yaş üstündekiler aşı randevusu nasıl alacak?

Korona aşı randevusu nasıl alınır? Turkiye.gov.tr ya da e devlet mobil uygulamalarından da giriş yaparak ve arama bölümünden MHRS yazarak ulaşmak ve koronavirüs aşısı için randevu almak mümkün. Koronavirüs aşı başvurusu işlemleri e-devlet, e-nabız, MHRS mobil uygulamaları üzerinden de yapılabilecektir. Kovid-19 aşısı olacak vatandaşlar, mobil uygulama veya internetin yanı sıra ALO 182 hattını arayarak da aşı randevularını alabiliyor.

Korona aşı randevusu almak içni tıklayın

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