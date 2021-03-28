60 yaş üstünün kaç yaşındaki eşleri aşı randevusu alabilir? AŞI RANDEVU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ
50 yaş üstü aşı randevusu alabiliyor mu? Koronavirüs salgınında aşılamalar son derece önemli. Çin ve Alman aşılarının gelmesinin ardından 60 yaş üstü ve kronik hastalar için aşı randevu sistemi açıldı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 60 yaş üstü kişilerinin eşlerinin de aşı randevusu alabileceğini açıkladı. Sisteme giriş yapan bazı kişiler ise randevu alamadı. Peki, aşı randevusunda yaş sınırı kaç? 60 yaş kişilerinin eşlerine randevu verilmesi için yaş sınırı nedir?
60 yaşındakilerin eşleri kaç yaşında olursa randevu alabilir? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 60 yaş üstü ile kronik hastalıkları bulunanların aşı randevusu alabileceğini duyurdu. Bakan Koca, ayrıca 60 yaş üstünün eşlerinin de aşı olabileceğini ifade etti. Bazı vatandaşlar ise eşlerinin 60 yaş üstü olmasına rağmen randevu alamadı. Pek çok kişi internette ‘Eşim 60 yaş üstü bana niye randevu vermiyorlar?’ sorusunun cevabını araştırıyor.
60 yaş üstünün kaç yaşındaki eşleri aşı randevusu alabilir?
60 yaş üstünün eşleri için aşı randevusu alabilmesi için yaş sınırı bulunuyor. 60 yaş üstü kişilerinin eşlerinin randevu olması için 50 yaş üstü olmaları gerekiyor.
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