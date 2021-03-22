  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Korona Virüs 60 yaş üstüne korona aşısı başladı mı? Korona aşı randevusu nasıl alırım? Aşıda sıra hangi yaşta?
Korona Virüs

60 yaş üstüne korona aşısı başladı mı? Korona aşı randevusu nasıl alırım? Aşıda sıra hangi yaşta?

60 yaş üstüne aşılar başladı mı? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca "Gelecek haftadan itibaren 60-65 yaş grubunun aşılarına başlanacak. Yaşınız 60-65 arasındaysa lütfen telefon mesajlarınızı dikkatle takip edin." demişti. Yaşı 60ile 65 yaş arasında bulunanlar Sağlık Bakanı Koca’nın işaret ettiği aşı takvimine ilişkin 60 yaş üstü korona aşısı başladı mı? Korona aşı randevusu nasıl alırım? sorusunu sormaya başladı. Peki 60 yaş üstü ne zaman aşı olacak? İşte korona aşı son durum gelişmeleri.

Yeniakit Publisher
2021-03-22 10:08:00 - 2021-03-22 10:09:27
60 yaş üstüne korona aşısı başladı mı? Korona aşı randevusu nasıl alırım? Aşıda sıra hangi yaşta?

Geçtiğimiz günlerde Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından 65 yaş üstü vatandaşlardan sonra riskli olan 60 yaş üstü vatandaşlar için duyuru geldi. Peki 60 Yaş üstü aşı randevusu ne zaman, nasıl alınır? İşte detaylar.

60-65 yaş arasındakilerin korona aşı takvimini açıklayan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca "Gelecek haftadan itibaren 60-65 yaş grubunun aşılarına başlanacak. Yaşınız 60-65 arasındaysa lütfen telefon mesajlarınızı dikkatle takip edin." ifadelerini kullanmıştı. Koronavirüs risk grubunda yer alan 60-65 yaş arası için aşılama sürecinde randevular, www.mhrs.gov.tr adresinden alınacak. Başvuru sonuçları de SMS ile telefonlara gelecek” açıklamasında bulunmuştu. Yaşı 60ile 65 yaş arasında bulunanlar Sağlık Bakanı Koca’nın işaret ettiği aşı takvimine ilişkin 60 yaş üstü korona aşısı başladı mı? Korona aşı randevusu nasıl alırım? sorusunu sormaya başladı. Aşı sırasını e Nabız üzerinden öğrenilebileceği gibi MHRS ve ALO 182 randevu merkezinden de öğrenebilmekte.

Korona aşısı nasıl alınır?

Korona aşı randevusu MHRS, e-Nabız ya da 186 üzerinden alınabiliyor. T.C. kimlik numarası ve şifresi ile giriş yaparak hastane ve hekim seçimi yapabiliyorsunuz. Aşı durumu sorgulamak için aralarda boşluk bırakarak AŞI, T.C. kimlik numarası, T.C. kimlik seri numarası son 4 hanesi 2023'e kısa mesaj atılıyor. MHRS korona randevusu almak için tıklayın

Kaç  kişi aşı oldu?

Türkiye’deki aşı tablosuna göre, 22 Mart 2021, Pazartesi 09:58 itibariyle Toplam Yapılan Aşı Sayısı 13.149.026 olurken, 1. Doz Uygulanan Kişi Sayısı 8.029.413 oldu. 2. Doz Uygulanan Kişi Sayısı 5.119.613 oldu.

Aşıda sıra hangi yaşta?

Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan aşı sırası listesi şu şekilde:

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Abdullah Gül'den ilginç paylaşım! Takipçileri ağzının payını verdi
Gündem

Abdullah Gül'den ilginç paylaşım! Takipçileri ağzının payını verdi

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, 2009'da Bitlis'in Güroymak ilçesinde karşılandığı videoyu paylaştı. Sosyal medya kullanıcıları, Gül'e ağzını..
İtalyan analistten çarpıcı Türkiye itirafı
Gündem

İtalyan analistten çarpıcı Türkiye itirafı

Bir televizyon programına konuk olan İtalyan analist, Türkiye'nin Akdeniz'de giderek yükselen bir güç olduğunu belirterek, "Türkler eşsiz bi..
Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu'ndan ilk açıklama!
Ekonomi

Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu'ndan ilk açıklama!

Yayınlanan kararname ile Merkez Bankası başkanlığına atanan Şahap Kavcıoğlu, ilk mesajını yayınladı.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay