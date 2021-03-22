60 yaş üstüne korona aşısı başladı mı? Korona aşı randevusu nasıl alırım? Aşıda sıra hangi yaşta?

Geçtiğimiz günlerde Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından 65 yaş üstü vatandaşlardan sonra riskli olan 60 yaş üstü vatandaşlar için duyuru geldi. Peki 60 Yaş üstü aşı randevusu ne zaman, nasıl alınır? İşte detaylar.

60-65 yaş arasındakilerin korona aşı takvimini açıklayan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca "Gelecek haftadan itibaren 60-65 yaş grubunun aşılarına başlanacak. Yaşınız 60-65 arasındaysa lütfen telefon mesajlarınızı dikkatle takip edin." ifadelerini kullanmıştı. Koronavirüs risk grubunda yer alan 60-65 yaş arası için aşılama sürecinde randevular, www.mhrs.gov.tr adresinden alınacak. Başvuru sonuçları de SMS ile telefonlara gelecek” açıklamasında bulunmuştu. Yaşı 60ile 65 yaş arasında bulunanlar Sağlık Bakanı Koca’nın işaret ettiği aşı takvimine ilişkin 60 yaş üstü korona aşısı başladı mı? Korona aşı randevusu nasıl alırım? sorusunu sormaya başladı. Aşı sırasını e Nabız üzerinden öğrenilebileceği gibi MHRS ve ALO 182 randevu merkezinden de öğrenebilmekte.

Korona aşısı nasıl alınır?

Korona aşı randevusu MHRS, e-Nabız ya da 186 üzerinden alınabiliyor. T.C. kimlik numarası ve şifresi ile giriş yaparak hastane ve hekim seçimi yapabiliyorsunuz. Aşı durumu sorgulamak için aralarda boşluk bırakarak AŞI, T.C. kimlik numarası, T.C. kimlik seri numarası son 4 hanesi 2023'e kısa mesaj atılıyor. MHRS korona randevusu almak için tıklayın

Kaç kişi aşı oldu?

Türkiye’deki aşı tablosuna göre, 22 Mart 2021, Pazartesi 09:58 itibariyle Toplam Yapılan Aşı Sayısı 13.149.026 olurken, 1. Doz Uygulanan Kişi Sayısı 8.029.413 oldu. 2. Doz Uygulanan Kişi Sayısı 5.119.613 oldu.

Aşıda sıra hangi yaşta?

Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan aşı sırası listesi şu şekilde: