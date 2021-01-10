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Korona Virüs 60 yaş üstü olanlar aşı olacak mı?
Korona Virüs

60 yaş üstü olanlar aşı olacak mı?

Çin’den ülkemize gelen koronavirüs aşı ile ilgili tartışmalar devam ediyor. 60 yaş ve üstü vatandaşların aşı olup, olmaması da tartışma konusu. Bakan Fahrettin Koca’dan konuya açıklık getirildi. 60 yaş üstü vatandaşlar aşı olacak mı?

Yeniakit Publisher
2021-01-10 14:25:00 -
60 yaş üstü olanlar aşı olacak mı?

Geçtiğimiz günlerde ülkemize ulaş Çin aşılarının uygulanması için geri sayım başladı. Aşıların kimlere uygulanacağı ise merak konusu oldu. 60 yaş üstü kişiler hakkında Bakan Koca tarafından açıklama geldi.

Sağlık Bakanı Koca, 60 yaş üstü vatandaşlara aşı yapmanın herhangi bir sakıncası olmadığı belirterek şu ifadelere yer verdi:

"Faz–3 deneyleri 60 yaş üzeri kişilerde yürütülmediği için aşılamanın uygun olup olmayacağı ile ilgili yapılan değerlendirmede Faz–1 ve Faz -2’de 60 yaş üstü kişilerde güvenlik çalışması yapıldı. Yeni gelen verilerin değerlendirmesi ile bu grupta da kullanılmasının önünde bir engel olmadığı anlaşılmıştır"

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