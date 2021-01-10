60 yaş üstü olanlar aşı olacak mı?

Geçtiğimiz günlerde ülkemize ulaş Çin aşılarının uygulanması için geri sayım başladı. Aşıların kimlere uygulanacağı ise merak konusu oldu. 60 yaş üstü kişiler hakkında Bakan Koca tarafından açıklama geldi.

Sağlık Bakanı Koca, 60 yaş üstü vatandaşlara aşı yapmanın herhangi bir sakıncası olmadığı belirterek şu ifadelere yer verdi:

"Faz–3 deneyleri 60 yaş üzeri kişilerde yürütülmediği için aşılamanın uygun olup olmayacağı ile ilgili yapılan değerlendirmede Faz–1 ve Faz -2’de 60 yaş üstü kişilerde güvenlik çalışması yapıldı. Yeni gelen verilerin değerlendirmesi ile bu grupta da kullanılmasının önünde bir engel olmadığı anlaşılmıştır"