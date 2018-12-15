60 yaş üstü "gençler" bocce finalinde yarışacak

ANKARA (AA) - Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının, "Aktif Yaşlanma Strateji Belgesi"nde yer alan ve huzurevlerinde kalan yaşlıların sosyalleşerek fiziksel güçlerini artırmaya yönelik olarak başlatılan 60 Yaş Üstü Yetişkin Gençler Bocce Ligi'nin finali Antalya'da yapılacak.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, yaşlılığın yaşamın diğer evleri gibi doğal ve kaçınılmaz olduğu belirtilerek, her bireyin toplum içinde aktif olma ve aktif yaşlanma şansına sahip olduğu vurgulandı.

Yaşlı bireylerin bilgi ve deneyimlerini gelecek kuşaklara aktarmalarını sağlamak amacıyla Bakanlıkça "Aktif Yaşlanma Strateji Belgesi"nin hazırlandığı bildirilerek, huzurevlerinde kalan yaşlıların spor yoluyla fiziksel, psiko-sosyal ve duygusal gelişimlerini desteklemek amacıyla bocce sporunun seçildiği kaydedildi.

Açıklamada, sakatlanma riski içermeyen bocce sporunun 2016'dan bu yana huzurevlerinde oynandığı belirtilerek, şu bilgilere yer verildi:

"Bu yıl 60 Yaş Üstü Yetişkin Gençler Bocce Ligimiz; 51 ilden 103 Huzurevi Bocce takımının yaklaşık 1100 lisanslı sporcusunun katılımı ile 25 Nisan 2018 tarihinde başlamış ve toplam 20 grupta 430 maç oynanarak etkinlik sona ermiştir. Çift devreli lig usulü oynanan birinci aşama gruplar bölümünde kendi gruplarında ilk iki sırayı alan takımlar ve iki adet gaziler takımı olmak üzere toplam 42 takım Türkiye finallerine katılım sağlamaya hak kazanmışlardır."

- Huzurevi takımları bocce finalinde

Yıl içerisindeki bocce turnuvasında, huzurevi takımlarının ilk iki sırayı alarak finale kaldıkları belirtilen açıklamada, 2018 Yetişkin Gençler Bocce Finali'nin 17-21 Aralık tarihlerinde Antalya'da düzenleneceği bildirildi.

- Bocce sporu

Bugüne kadar ulaşmış en eski oyunlardan biri olan bocce bugünkü haliyle Romalılar tarafından oynanmış ve adını buradan almıştır. İki ya da üç takım arasında oynanan boccede amaç atılan ya da yuvarlanan topların hedef topa yakın olmasını sağlamaktır. Özellikle de yaşlılar için yüksek efor sarf edilmeden oynanan bocce teknik ve aynı zamanda stratejik bir spordur. Romalılar ilk başta bu oyunu Afrika'dan getirdikleri Hindistan cevizlerinden daha sonra da zeytin ağaçlarından oydukları toplarla oynamışlardır.