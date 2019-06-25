60. Uluslararası Akşehir Nasreddin Hoca Şenliği Programı açıklandı

5-10 Temmuz Uluslararası Akşehir Nasreddin Hoca Şenliği Programı, Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya tarafından yapılan basın toplantısıyla açıklandı.

Bu yıl 60’ıncı Uluslararası Akşehir Nasreddin Hoca Şenliğinde temsili Nasreddin Hoca’yı ünlü sanatçı ve sunucu Şoray Uzun canlandıracak. Şenlik programına göre; çocuklar ve büyükler için tiyatrolar ve sanatsal etkinlikler gerçekleştirilecek. Yerli ve yabancı halk dansları gösterileri sergilenecek. Konserler bölümünde ise Manga, Işın Karaca ve Erhan Uslu konserleri yer alacak. Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya yaptığı basın toplantısında geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi Nasreddin Hoca Şenlikleri’nin 5-10 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirileceğini belirterek, “Bu yıl; Uluslararası Nasreddin Hoca Şenliği’mizin 60’ıncısını gerçekleştireceğiz. Geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi yine dolu dolu bir programla, güzel bir şenliği değerli hemşehrilerimizle ve şehrimize gelen misafirlerimizle buluşturacağız” dedi.

5 Temmuz tarihinde başlayacak şenliğin ilk gün detayları hakkında bilgi veren Başkan Akkaya, “5 Temmuz Cuma günü başlayacak şenliğimizin ilk gününde saat 11.00’de geleneksel Dellal tarafından halkımız şenliğe çağrılacak.Saat 16.00’da Nasreddin Hoca’yı Şenliğe Çağrı ve akabinde Şenlik Korteji Yürüyüşü gerçekleştirilecek. Saat 17.00’de ise Nasreddin Hoca Meydanında Akşehir Çayı’na maya çalma töreni gerçekleştirilecek. Saat 17.15’ten itibaren ise resmi açılış törenimiz gerçekleştirilecek. Ayrıca Karikatürcüler Derneği ile ortak düzenlediğimiz 38. Uluslararası Nasreddin Hoca Karikatür Yarışması’nda Akşehir Belediyesi Özel Ödülü’nü alan Ukraynalı Karikatür Sanatçısı Sergii Riabokon’a Altın Eşek Karikatür Ödülünü takdim edeceğiz” şeklinde konuştu.

6 gün boyunca devam edecek şenliğin konserler bölümünde; 6 Temmuz tarihinde Manga, 7 Temmuz tarihinde Işın Karaca ve 8 Temmuz tarihinde ise Erhan Uslu konserlerinin ücretsiz olarak yer alacağını belirten Başkan Akkaya, “Çocuklarımız ve yetişkinler için tiyatrolarımız da olacak. 8 Temmuz’da Keloğlan Şirinler Ülkesinde, 9 Temmuz’da Keloğlan’ın Fendi Kralı Yendi,10 Temmuz’da ise Kuyudaki Aslan isimli tiyatro oyunları çocuklarımızla buluşacak. 10 Temmuz tarihinde Akşehir Kültür Merkezi’mizde ‘Son Çıkış’ isimli tiyatromuz da yetişkinler için perde açacak. Şenlik boyunca Akşehir’imiz yetiştirdiği ve bizimde kendisiyle gurur duyduğumuz değerli hemşehrimiz Emre Çaltılı’nın yönetmenliği ve başrol oyunculuğunu yaptığı ‘Hayatta Olmaz’ isimli sinema filmi de Akşehir Kültür Merkezimizde değerli sinemaseverlerle buluşacak” dedi.

Şenlik boyunca Sanata Saygı Platformu tarafından Gülmece Parkında çocuklar için seramik, taş boyama, ahşap oyuncak, kukla, ebru, resim, kaligrafi, hat, kaatı sanatı ile ilgili atölye çalışmalarının yapılacağını belirten Başkan Akkaya, en güzel gözlü eşek, eşeğe ters ve düz binme yarışmaları ile trap atışı yarışmalarının da şenlik etkinliklerinde yer alacağını söyledi.

Şenlik kapsamında birçok sergininde Akşehirli sanatseverlerle buluşacağını söyleyen Başkan Akkaya, “Sende de Bende de Anısı Var-Akşehir’in Hafızası Fotoğraf Sergisi, ‘Kadrajımızdan Yansıyanlar’ Fotoğraf Sergisi, ‘Akşehir’den İnsan Manzaraları’ Fotoğraf Sergisi,Akşehir Atölyesi Proje Sergisi, Karikatür Sergisi, Resim Sergisi, Sanata Saygı Platformu Atölye Çalışmaları Sergisi, Selçuklu’dan Motifler Sergisi, Üç Boyutlu Rölyef, Ahşap Süsleme Sergisi, Hüsn-i Hat ve Tezhip Sergisi ve Matbaa Sergisi’nin şenliklerde yer alacağını belirtti.

Şenlikler kapsamında yerli ve yabancı halk dansları ekiplerinin de şenlik boyunca çeşitli alanlarda gösterilerini sergileyeceğini söyleyen Başkan Akkaya; Meksika, Sırbistan, Gürcistan, Moldova, Romanya, Bulgaristan, Hindistan, Belarus, Kazakistan ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti olmak üzere 10 yabancı halk dansı grubunun, Akşehir Spor Kulübü Halk Oyunları Ekibi Akşehir Yöresi, Border Bornova Halk Oyunları GSK. Yıldızlar Grubu Zeybek Oyunu, Border Bornova Halk Oyunları GSK. Gençler Grubu Kafkas Oyunu, Gaziantep Delde Delyanlılar GSK. Antep Yöresi, Mamak Belediyesi AFEM GSK. Seymen Oyunu, Fethiye ve Van Yöreleri, Soner Satı Sanat Akademisi Roman Oyunu ve Adıyaman, Antalya, Artvin Yöresi oyunlarıyla Akşehirlilerle buluşacağını söyledi.

Başkan Akkaya, “Konserlerle, tiyatrolarla, sanatsal etkinliklerle, yarışmalarla dolu dolu Akşehir’i ve Nasreddin Hoca’yı ulusal ve uluslararası bazda hatırlatacak bir şenlik oluşturmaya gayret ettik. Şenliğimizin hayırlı olmasını, Nasreddin Hocamızı ve Akşehirimizi tanıtmaya vesile olmasını diliyorum. Akşehirimizde yaşayan veya dışarıda olan tüm Akşehirli hemşehrilerimizi ve şenliğimize katılmak isteyen tüm misafirlerimizi 60. Uluslararası Akşehir Nasreddin Hoca Şenliğimize davet ediyorum” dedi.