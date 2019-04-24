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60 türden 450 adet hayvan macera parkında

Birbirinden farklı ünite ve aktiviteleriyle macera deneyimi sunan Park of İstanbul (POİ), Çekmeköy’de kapılarını açtı.

24 Nisan 2019 Çarşamba 09:31
60 türden 450 adet hayvan macera parkında

Birbirinden farklı ünite ve aktiviteleriyle macera deneyimi sunan Park of İstanbul (POİ), Çekmeköy’de kapılarını açtı. Parkta 60 türden 450 adet hayvan bulunurken, yeme-içme alanı ve macera parkı da ziyaretçilere açıldı.



Birbirinden farklı ünite ve aktiviteleriyle macera deneyimi sunan Park of İstanbul (POİ), Çekmeköy’de kapılarını açtı. 200 dönüm arazi üzerine konumlandırılan ve Yönetim Kurulu Başkanlığını Burak Memişoğlu’nun yaptığıPark of İstanbul’un içerisinde; hayvanat bahçesi, macera park, hobi bahçesi, çocuk oyun alanı ve pony alanı başta olmak üzere birbirinden farklı eğlence alanında ziyaretçilerini ağırlıyor. Tesis alanlarının tasarımı ünlü mimar Öznur Ekşioğlu tarafından hazırlanan Park of İstanbul, dün iş, sanat ve cemiyet dünyasından davetlilerin katılımıyla açıldı. Açılışta konuşan POİ Yönetim Kurulu Başkanı Burak Memişoğlu, ’’Burada doğa ve yaşam kompleksivar. Ayı, kurt, papağan, yılan ve iguana gibi hayvanlarımız mevcut. Macera parkımız da alanımızın içinde yer alıyor.Ayrıca kafe ve restoranımız mevcut’’ dedi.



Açılışa katılan Sanatçı Alişan, yavru ayı Silva ile ilgilendi. Törende konuşan Alişan, ’’Biz sokaklarda büyüdük. Okuldan geliyordum, direk çantamı bırakıyordum hemen dışarı çıkıyorduk. Gece yarısına kadar dışarıda top oynuyorduk. Şimdiki çocukların bizim gibi çok fazla aktivite yapabileceği yerler yok. Daha büyük siteler var. Siteler için halı sahalar ve basket sahaları var ama burası gibi doğa ile iç içe olabilecekleri yerler yok. Burası gerçekten çok güzel bir yer olmuş. Hayırlı ve uğurlu olsun. Sadece çocuklar için değil, büyükler için de çok güzel yerler var. Çekmeköy artık İstanbul dışında bir yer değil, artık İstanbul’un içi bir yer. Her yere çok yakın. Şişli’den buraya 20 dakikada geldim. Vatandaşlarımız buraya gelsinler, en azından temiz hava için gelsinler’’ dedi.



Yavru ayı Silva ilgi odağı oldu


Parkın hayvanat bahçesinde yer alan yavru bozayı Silva ilgi odağı oldu. Bakıcısı, Silva hakkında şu bilgileri verdi: ’’Silva 380 gram doğdu. Normalde bozayılar 750 gram doğarlar. 380 gram ve 31 derece vücut ısısıyla dünya tarihinde yaşayan ilk ve tek bozayı. Dünyada bir eşi daha yok. Hayvanat bahçemizde bulunan kendi ayılarımızın yavrusu. Normalde Şubat sonunda doğardı ama 6 Şubat’ta doğdu’’.



POİ Dünyası birçok aktivite ziyaretçilerini bekliyor


POİ dünyasında yer alan hayvanat bahçesi, macera park, oyun alanı,pony alanı ve hobi bahçesi çocuklara tüm gün boyunca eğlence sunuyor. Yaklaşık 60 dönümlük alanda Türkiye’nin ve dünyanın dört bir yerinden pek çok farklı türde hayvanı doğal ortamlarında gözlemleyebilecekleri park, hayvanat bahçesi, kuş cenneti ve botanik park olarak da hizmet veriyor. Aralarında sürüngenler, balıklar ve memeli hayvanların da bulunduğu pek çok hayvana ev sahipliği yapan parkın hayvanat bahçesinde, her iklim ve kıtadan farklı cinsler görülebilecek. Doğayla iç içe ağaçların arasında macera sporlarının yapılabileceği 2 bin 442 metrekarelik alanda standartlara uygun kurulan parkurları ile alan, macera park, çocuklar ve yetişkinler için eğlenceli bir doğa buluşması oluyor.

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Haber Tarihi: 24 Nisan 2019 Çarşamba 09:31
  1. doğa
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