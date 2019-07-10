0553 313 94 23

60 bin TL sahte para ile yakalanan kalpazanlara ceza yağdı

Kayseri’de polis ekiplerinin yaptığı başarılı operasyonda 60 bin 500 TL sahte parayı piyasaya süren ve bu suçtan yargılanan 2’si tutuklu 4 sanığa toplam 22 yıl hapis, 185 bin TL adli para cezası verildi.

10 Temmuz 2019 Çarşamba 15:03
60 bin TL sahte para ile yakalanan kalpazanlara ceza yağdı

Kayseri’de polis ekiplerinin yaptığı başarılı operasyonda 60 bin 500 TL sahte parayı piyasaya süren ve bu suçtan yargılanan 2’si tutuklu 4 sanığa toplam 22 yıl hapis, 185 bin TL adli para cezası verildi.


Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’nce kentte meydana gelen parada sahtecilik suçuna yönelik vatandaşlardan Kayseri genelinde artan mağduriyet ve şikayetler sonucu şüpheli şahıslara soruşturma başlattı.


Yaklaşık 3 aydır yürütülmekte olan teknik ve fiziki takipli çalışmalar kapsamında şüphelilerin İzmir ilinden getirip,Kayseri’de piyasaya sürmeye çalıştıkları 19 adet 200 TL, 567 adet 100 TL olmak üzere 60 bin 500 TL sahte para ile 1 adet ruhsatsız tabanca ve şarjör ile 14 adet mermi 6 ayrı operasyonda ele geçirildi. Şüphelilerden A.Ç. ve Ö.D. isimli şahıslar tutuklanırken, dün sabah erken saatlerde Kayseri ve İzmir illerinde Şube Müdürlüğü’nce yapılan eş zamanlı operasyonda daha önceden belirlenen adreslerde arama yapılarak S.T. isimli şahıs İzmir ilinde M.D., F.H., E.G. isimli şahıslar ise Kayseri’de gözaltına alındı. E.G. isimli şüpheli ise arama çalışmalarının halen devam ettiği öğrenildi.


Yapılan operasyon kapsamında gözaltına alınan şüphelilerden F.H.’nin işlemler sonrası gönderildiği öğrenildi. Şüphelilerden M.D., E.G. ve İzmir’de yakalanan S.T. Emniyet’teki işlemlerinin ardından Adliye’ye sevk edildi. S.T. ile M.D. tutuklanarak ceza evine gönderildi.


Kayseri 5. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada tutuklu sanıklar S.T., M.D. ile tutuksuz sanık E.G. ve avukatlar duruşmaya gelirken, tutuksuz sanık A.Ç. ise duruşmaya katılmadı.


Karar verileceği uyarısı ile son sözleri sorulan sanıklar, üzerlerine atılan suçu kabul etmediklerini söylediler.


Mahkeme heyeti yapılan yargılama sonucu tutuklu sanıklar S.T.’ye ‘parada sahtecilik’ suçundan 8 yıl hapis, 80 bin TL adli para cezası, M.D.’ye aynı suçtan 7 yıl hapis, 60 bin TL adli para cezası, tutuksuz sanıklar E.G.’ye 4 yıl hapis, 30 bin TL para cezası, A.Ç.’ye de 3 yıl hapis, 15 bin TL adli para cezası olmak üzere 4 sanığa toplam 22 yıl hapis, 185 bin TL adli para cezası verdi. Mahkeme, ayrıca tutuklu sanıklar S.T. ve M.D.’nin tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 10 Temmuz 2019 Çarşamba 15:03
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    "Emre Belözoğlu kaptanlık yapmak üzere takıma dahil edildi"
    1. "Emre Belözoğlu kaptanlık yapmak üzere..
    2. Tırla çarpışan otomobilde can pazarı
    3. Düzce Çocuk Kulübünde bine yakın..
    4. Mecliste son dakika af yasası ve ceza..
    5. Polatlı’da Mevsimlik Tarım İşçilerinin..
    6. Türk Tarih Kurumundan 15 Temmuz Paneli
    7. Cide Rıfat Ilgaz Sarıyazma Kültür ve..
    8. Diriliş Osman Malhun Hatun kimdir?..
    9. İnsan boyunu geçiyor! Saros..
    10. Onaylandı! İsrail'den Kudüs'e yasa..
    11. Başkan Alim Işık: "Kütahya’nın trafik..
    12. İran ve Fransa nükleer anlaşmayı görüştü
    13. Göztepe, Ghilas ile yollarını ayırdı
    14. Şule Çet'in ölümüyle ilgili dava
    15. Vahşet! Düğüne bir gün kala gelini..
    16. Başkan Özlü “Bilgi ve teknoloji..
    17. Amasya’da samanlık yangını: 10 ton..
    18. İsrail Doğu Kudüs'te 216 yasa dışı..
    19. Manavgat’ta TOKİ izdihamı
    20. "10 gün içinde mali tabloyu sunma..
    21. AFAD, Afetlere Hazırlık Yılı boyunca..
    22. DEAŞ'ın "Kocaeli emirleri" davası
    23. Aliağa Belediyesinden vergi..
    24. İdrar yolundaki enfeksiyonlarla..
    25. HDP'li vekil tam 1 yıl sonra yemin etti!
    26. Feyzioğlu’ndan 'Yargı Reformu Paketi'..
    27. Adıyaman'da milattan sonra 6'ncı..
    28. IKBY Başbakanı Barzani'den ilk..
    29. Alman bilim insanlarından Marmara..
    30. Tokyo olimpiyat madalyaları geri..
    KADEM, LGBTİ savunuculuğuna soyundu! Aileyi savunan Sema Maraşlı hakkında skandal sözler
    KADEM, LGBTİ savunuculuğuna soyundu! Aileyi savunan Sema Maraşlı hakkında skandal sözler
    Fehmi Koru'dan Ali Babacan'ın istifasına dikkat çeken yorum: Bir şeyi daha açığa vuruyor bu açıklama
    Fehmi Koru'dan Ali Babacan'ın istifasına dikkat çeken yorum: Bir şeyi daha açığa vuruyor bu açıklama
    Numan Kurtulmuş'tan Ali Babacan açıklaması!
    Numan Kurtulmuş'tan Ali Babacan açıklaması!
    Neden o fiyatların faturası Merkez Bankası başkanına değil de Erdoğan’a kesildi?
    Neden o fiyatların faturası Merkez Bankası başkanına değil de Erdoğan’a kesildi?
    Ekrem İmamoğlu karşı çıkmıştı! AK Parti olayı mahkeme taşıyor
    Ekrem İmamoğlu karşı çıkmıştı! AK Parti olayı mahkeme taşıyor

    Günün Karikatürü

    10 Temmuz 2019
    ODTÜ’lülere koşan CHP’li vekil, polisi görünce çıldırdı!
    ODTÜ’lülere koşan CHP’li vekil, polisi görünce çıldırdı!
    Oray Eğin'den Ekrem İmamoğlu'na tuzak soru mu? "Hizmet adamıyım"
    Oray Eğin'den Ekrem İmamoğlu'na tuzak soru mu? "Hizmet adamıyım"