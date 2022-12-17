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Konut Projeleri 60 ay taksitli! TOKİ satışa çıkardı
Konut Projeleri

60 ay taksitli! TOKİ satışa çıkardı

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı, Bakırköy'de 60 taksitle ödeme planı olan 7 konutu satışa çıkardı.

Yeniakit Publisher
2022-12-17 16:00:00 -
60 ay taksitli! TOKİ satışa çıkardı

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), Bakırköy Koru Florya’daki 7 konutu satışa çıkardı. İhale 27 Aralık Salı tarihinde TOKİ İstanbul Hizmet Binası Konferans Salonu’nda yapılacak.

TOKİ, İstanbul Koru Florya evlerindeki 6+2 odalı son 7 daireyi, tamamı peşin veya yüzde 12’si peşin 60 ay vade imkanıyla açık artırmaya çıkıyor. Açık artırmaya çevrim içi katılmak da mümkün olacak. İstanbul’un merkezinde ve ulaşım açısından her yöne çok rahat olan Koru Florya’daki evler 27 Aralık Salı günü saat 10.30’da TOKİ İstanbul Hizmet Binası’nda yapılacak. Kalabalık ailelerin; şehrin merkezinde, ortak yaşam alanlarında keyifli vakit geçirebileceği, sosyal etkinliklerini rahatlıkla yapabilecekleri konutlar için başvuruların başladığı duyuruldu.

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