6. yılın sonunda gurur ve hüzün bir arada “Hainlere öfkemiz hâlâ dipdiri”

ZEKERİYA SAY İSTANBUL

15 Temmuz darbe girişiminin üzerinden geçen 6 yıla baktığında, bir tarafta büyük bir gurur, diğer tarafta derin bir hüzün gördüğünü vurgulayan Turunç, hain darbe teşebbüsüne, alçak işgal girişimine karşı öfkesinin ilk günki kadar diri ve taze olduğunu dile getirdi. Darbe gecesi milletimizin ortaya koyduğu destansı direniş sayesinde, başta ordumuz olmak üzere tüm devlet kurumlarımızın hainlerden temizlendiğini ve temizlenmeye devam ettiğini söyleyen Turunç, TBMM’yi bombalayan FETÖ’cülerin, böyle bir meclisten, millet adına kullanılacak yetki ile affedilmelerinin hiçbir zaman söz konusu olmayacağını söyledi.

Geride bıraktığımız 6 yıla baktığımda, bir tarafta büyük bir gurur, diğer tarafta derin bir hüzün görüyorum. Devlet millet elele vererek bu ihanet şebekesini alt ettiğimiz ve akabinde büyük bir mücadeleyle etkisiz hale getirdiğimiz için büyük bir gurur yaşıyoruz.

15 Temmuz’u diğer darbe ve muhtıralardan farklı kılan iki özellik var. Biri ilk defa halkın sokaklara dökülerek direniş göstermesi, diğeri ise yine bir ilk olarak cuntanın ve darbecilerin adalet huzurunda hesap vermesidir. İşte bu iki özellik, Türkiye’de bir daha darbelerin olmaması adına önemli bir sigortadır.

Türkiye Büyük Millet Meclisi, millet iradesinin tecelli ettiği yerdir. FETÖ’cü alçaklar düşmanın bile yapmadığını yapıp TBMM’yi bombalamışlardır. Böyle bir meclisten, millet adına kullanılacak yetki ile bir af çıkarılabilmesi muhâldir.

Yerel Mahkeme yaptığı yargılamayla askeri öğrencilerin darbe teşebbüsüne katıldığını tespit edip cezalandırma yoluna gitmiştir. Yargıtay ise, dosya üzerinden yaptığı incelemeyle her nasılsa bu öğrencilerin darbe teşebbüsünden habersiz olduğu sonucuna varmıştır. Bu kararın savunulacak hiçbir yanı yoktur.

15 Temmuz Derneği olarak, bildiğimiz politikaları, dinlediğimiz söylemleri göz önünde bulundurarak CHP’li İBB yönetiminden hiçbir zaman bir işbirliği beklentimiz olmadı.

Bedel ödenmeden rahmete erişilemiyor. Bugün yaşadığımız ekonomik sıkıntıları da bu sürecin bir devamı olarak görüyorum. Eğer milletçe bu sömürü düzenine karşı sabırlı direnişimizi sürdürürsek, yakın bir gelecekte iktisadi bağımsızlığımızı da kazanacağımıza yürekten inanıyorum.

Öfkemiz ilk günkü gibi diri

15 Temmuz hain darbe girişimi üzerinden 6 yıl geçti. Geriye dönüp baktığınızda, darbeye olan öfkeniz ilk günkü diriliğini koruyor mu?

“Geride bıraktığımız 6 yıla baktığımda, bir tarafta büyük bir gurur, diğer tarafta derin bir hüzün görüyorum. Devlet millet el ele vererek bu ihanet şebekesini alt ettiğimiz ve akabinde büyük bir mücadeleyle etkisiz hale getirdiğimiz için büyük bir gurur yaşıyoruz. Öte yandan, şehitlerimizi, gazilerimizi, Türkiye’nin heba olan insan kaynağını ve potansiyelini düşündükçe derin bir hüzne kapılıyoruz. Bu bakımdan hain darbe teşebbüsüne, alçak işgal girişimine karşı öfkemiz ilk günki kadar diri ve tazedir.”

15 Temmuz Türkiye'nin sigortasıdır

Darbe davalarının tamamı görülmüş oldu. Sizce adalet yerini buldu mu?

“Öncelikle darbe davalarının demokrasi tarihimiz açısından son derece önemli bir yeri olduğunu ifade etmek isterim. Zira bugüne kadar darbeler, hep darbeyi gerçekleştiren cuntacıların yanına kâr kalmış, hesap sorulmaması yeni cuntaların ortaya çıkmasını ve yeni darbe girişimlerini adeta teşvik etmiştir. 15 Temmuz’u diğer darbe ve muhtıralardan farklı kılan iki özellik var. Biri ilk defa halkın sokaklara dökülerek direniş göstermesi, diğeri ise yine bir ilk olarak cuntanın ve darbecilerin adalet huzurunda hesap vermesidir. İşte bu iki özellik, Türkiye’de bir daha darbelerin olmaması adına önemli bir sigortadır. Türk yargısı darbe yargılamalarında son derece titiz bir süreç yürütmüş, adeta kılı kırk yarmıştır. Geçmişte FETÖ’cü hakim ve savcıların Ergenekon ve Balyoz davalarında yaptığı gibi herkesi bir çuvala koyup cezalandırma yoluna gidilmemiş, haklıyı haksızdan, suçluyu suçsuzdan ayırmak adına hassas davranılmıştır. Tabii ki insanın olduğu yerde hata olur, bunlarda süreç içerisinde üst mahkemelerde elbette düzeltilir, düzeltilecektir. Burada önemli olan yargılamaların yapılarak suçu sabit görülenlerin cezalandırılmış olmasıdır. Tarihe not düşülmüştür.”

Millet, affa müsaade etmez

Millet İttifakı bileşenleri iktidara gelir gelmez mağduriyetler oluşturduğu iddiasıyla KHK’ları iptal edeceğini, cezaevlerinde tutuklu bulunan FETÖ’cüleri tahliye edeceğini ve tüm haklarını iade edeceğini vaat ediyor. Böyle bir tahliye mümkün müdür?

“KHK konusu ayrı, cezaevindeki kişilerin durumu ayrıdır. Öncelikle bunu net olarak tespit etmemiz gerekiyor. İdarenin almış olduğu bazı kararlarda yanlış olabilir, bunlar zaten kurulan olağanüstü hal komisyonu marifetiyle incelenip düzeltilmesi gerekenler de halihazırda düzeltilmektedir. Cezaevlerindeki mahkûmlar ise, ancak meclisten çıkarılacak bir af ile serbest bırakılabilir. Türkiye Büyük Millet Meclisi, millet iradesinin tecelli ettiği yerdir. FETÖ’cü alçaklar düşmanın bile yapmadığını yapıp, TBMM’yi bombalamışlardır. Böyle bir meclisten, millet adına kullanılacak yetki ile bir af çıkarılabilmesi muhâldir. 15 Temmuz gecesi darbe teşebbüsüne müsaade etmeyen Türk milletinin, böyle bir af kararına müsaade etmesini düşünmek abestir.”

Yargıtay'ın kararı düzeltilmeli

FETÖ darbesine katıldıkları gerekçesiyle müebbet hapis cezasına çarptırılan 72 hava harp okulu öğrencisi tahliye edildi. Bu tahliyeleri nasıl değerlendiriyorsunuz?

“Yargıtay’ın askeri öğrencilerle ilgili son kararını dernek olarak yaptığımız açıklamayla değerlendirmiştik biliyorsunuz. Yerel Mahkeme yaptığı yargılamayla bu öğrencilerin darbe teşebbüsüne katıldığını tespit edip cezalandırma yoluna gitmiştir. Yargıtay ise, dosya üzerinden yaptığı incelemeyle her nasılsa bu öğrencilerin darbe teşebbüsünden habersiz olduğu sonucuna varmıştır. Bu kararın savunulacak hiçbir yanı yoktur. Eminiz ki hukuk düzeni içerisinde bizlerin de takibiyle itiraz yolları kullanılarak düzeltilecektir.”

CHP’li İBB'den hiçbir beklentimiz olmadı

15 Temmuz’da en çok şehit İBB’nin Saraçhane’deki binası önünde verilmişti. Sizin sayenizde İBB koltuğuna oturan CHPli Ekrem İmamoğlu’nun derneğinize yönelik tavrı nasıl?

“İstanbul Büyükşehir Belediyesinin mevcut yönetimi CHP’lidir. Belediye Başkanı da, CHP genel merkezinin politikaları doğrultusunda İstanbul’u yönetmektedir. Bu bakımdan 15 Temmuz Derneği olarak, bildiğimiz politikaları, dinlediğimiz söylemleri göz önünde bulundurarak zaten hiçbir zaman bu yönetimden bir işbirliği beklentimiz olmadı. İstanbul halkı inanıyoruz ki, tüm bu yapılanları ve ortaya konan söylemleri, tavırları zamanı geldiğinde en güzel şekilde takdir edecektir. Biz bir sivil toplum kuruluşu olarak, gönüllerimizin gayretleri ile faaliyetlerimizi yürütüyor, kendi işimize bakıyoruz.”

Bedel ödemeden rahmete erişilmiyor

Bugün yaşadığımız ekonomik sıkıntıları, darbe sürecinin devamı olarak değerlendirmek mümkün mü?

“15 Temmuz gecesi milletimizin ortaya koyduğu destansı direniş sayesinde, başta ordumuz olmak üzere tüm devlet kurumlarımız hainlerden temizlendi, temizleniyor. Bunun bereketidir ki, yurtdışında son derece hayati öneme sahip sınır ötesi operasyonları başarıyla yürütüyoruz. Öte yandan da sınırlarımız içerisinde terörün başını eziyoruz. Demek ki bedel ödenmeden rahmete erişilemiyor. Bugün yaşadığımız ekonomik sıkıntıları da bu sürecin bir devamı olarak görüyorum. Eğer milletçe bu sömürü düzenine karşı sabırlı direnişimizi sürdürürsek, yakın bir gelecekte iktisadi bağımsızlığımızı da kazanacağımıza yürekten inanıyorum.”