0553 313 94 23

6 yıldır sahte kimlikle çalışan cinayet şüphelisi yakalandı

BİLECİK (İHA) – “Kasten adam öldürmek” suçundan 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve 6 yıldır firari olarak aranan şüpheli, Bilecik’in Bozüyük ilçesinde polis ekipleri tarafından yakalandı.

11 Haziran 2019 Salı 18:17
6 yıldır sahte kimlikle çalışan cinayet şüphelisi yakalandı

BİLECİK (İHA) – “Kasten adam öldürmek” suçundan 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve 6 yıldır firari olarak aranan şüpheli, Bilecik’in Bozüyük ilçesinde polis ekipleri tarafından yakalandı.


Edinilen bilgiye göre, Elazığ ilinde 2013 yılında işlediği kasten adam öldürmek suçundan 10 yıl hüküm giyen U.K.(28), Bozüyük çevre yolu kenarındaki bir işletmede sahte kimlikle çalışırken yakalandı. İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekiplerinin dikkati sayesinde şüpheli şahıs hakkında inceleme yapıldı ve gerçek kimliği ortaya çıktı. Kasten adam öldürme suçundan arandığı tespit edilen şüpheli, gözaltına alınarak İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü. Burada işlemleri tamamlanan şüpheli, daha sonra adliyeye sevk edildi. Çıkarıldığı mahkemece tutuklanan U.K. Bilecik M tipi kapalı cezaevine gönderildi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 11 Haziran 2019 Salı 18:17
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Anadolu Efes-Fenerbahçe Beko maçından notlar
    1. Anadolu Efes-Fenerbahçe Beko maçından..
    2. İki otomobil çarpıştı: 5 Yaralı
    3. Uzungöl yolunda kaza: 3 yaralı
    4. Sınırda yapılan duvar tamamlanıyor
    5. Çöken yol tehlike saçıyor
    6. Singapurlu Bakandan İstanbul..
    7. Yıldırım isabet eden kadın hayatını..
    8. İBB Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu..
    9. Söke’de 473 çocuk yazar imza günü..
    10. Müslümanlara saldırı hazırlığındaki..
    11. Meteoroloji'den Ankara için bir uyarı..
    12. İzmir'de aranan 690 kişi, uygulamada..
    13. Akıncı Üssü davası
    14. Çarpışan tırlar ulaşımı aksattı
    15. Vali Çiftçi’den makam aracı açıklaması
    16. Terör örgütü PKK/PYD Telabyad’da..
    17. Tarlaya yıldırım düştü, yaşlı kadın..
    18. Sözde sanatçılar ahlaksızlıkta..
    19. Yüzüne kezzap atılan Berfin 17..
    20. GÜNCELLEME - Ardahan'da bir köy..
    21. Esed'e büyük darbe! Halk sokağa döküldü
    22. Nallıhan’da tarım arazileri sel vurdu
    23. Vedat Muriç'li Kosova kazandı! Ülkede..
    24. Mısır ve ABD'li yetkililer Suriye..
    25. Sincan Belediyesinden sel mağdurlarına..
    26. Genç mucitler hünerlerini sergiledi
    27. Türkiye'yi tahrik edecekler! Uyarı..
    28. Adıyaman’da 54 kişi kene, yılan ve..
    29. Tamir ettiği cep telefonunun bataryası..
    30. Borsa şirketlerinin piyasa değeri
    Yenilgiyi hazmedemeyen Deschamps'tan Türkiye'ye alçak iftira!
    Yenilgiyi hazmedemeyen Deschamps'tan Türkiye'ye alçak iftira!
    Talha Uğurluel'in rotasını FETÖ bozdu
    Talha Uğurluel'in rotasını FETÖ bozdu
    Soylu 6 ay süre istedi! 50 bin kişi sınır dışı edilecek
    Soylu 6 ay süre istedi! 50 bin kişi sınır dışı edilecek
    Bu fotoğrafa rağmen İsmail Küçükkaya seçildi!
    Bu fotoğrafa rağmen İsmail Küçükkaya seçildi!
    Çıbanbaşı Koç!
    Çıbanbaşı Koç!

    Günün Karikatürü

    11 Haziran 2019
    İzlanda’da uzatılan fırça 10 yıllık skandalı ortaya çıkardı!
    İzlanda’da uzatılan fırça 10 yıllık skandalı ortaya çıkardı!
    İran'dan dikkat çeken S-400 açıklaması!
    İran'dan dikkat çeken S-400 açıklaması!