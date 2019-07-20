6 yıldır kaçan cinayet zanlısı güven timlerince yakalandı

Antalya’da, 6 yıl önce iki kişinin hayatını kaybettiği, üç kişinin yaralandığı silahlı ve bıçaklı kavgayla ilgili aranan cinayet zanlısı, güven timleri tarafından yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Güven Timleri Büro Amirliği ekiplerince, yaya trafiğinin yoğun olduğu Kazım Özel Caddesi’nde uygulama yapıldı. Bir kişinin hareketlerinden şüphelenen ekipler, bir süre takip ettikleri kişiye kimlik kontrolü yaptı. Kaçmak isteyen şüpheli kısa süreli kovalamacanın ardından yakalandı. Polis, şüphelinin sahte kimlik kullandığını tespit edince kendisini parmak izine götüreceklerini söyledi. Cinayet zanlısı olduğunu itiraf eden E.T., Asayiş Şube Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Zanlının, Muratpaşa İlçesi Ermenek Mahallesi’nde 8 Mart 2013 tarihinde iki komşu aile arasında çıkan baba ile oğlunun yaşamını yitirdiği, 3 kişinin yaralandığı silahlı ve bıçaklı kavgayla ilgili cinayet zanlısı olarak arandığı belirlendi.