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6 yıldır ALS hastalığıyla mücadele eden 3 çocuk annesi yardım bekliyor

Antalya’da kaldırıldığı hastanede duran kalbi çalıştırılarak hayata döndürülen Akyazılı 3 çocuk annesi ALS hastası kadın, hayırseverlerden yardım bekliyor.

02 Mart 2019 Cumartesi 12:39
6 yıldır ALS hastalığıyla mücadele eden 3 çocuk annesi yardım bekliyor

Antalya’da kaldırıldığı hastanede duran kalbi çalıştırılarak hayata döndürülen Akyazılı 3 çocuk annesi ALS hastası kadın, hayırseverlerden yardım bekliyor.



Antalya’da kaldığı bakım evinde rahatsızlanan 55 yaşındaki Akyazılı Sevdiye Yıldırım, özel hastaneye kaldırıldı. Kalbi duran ALS hastası Yıldırım, kalp masajı uygulanarak yeniden hayata döndürüldü. Yoğun bakımda tedavisi süren Yıldırım, solunum makinesine bağlandı. Eşi 7 yıl önce vefat eden, kendisi de 6 yıldır ALS hastası olan Sevdiye Yıldırım, bundan sonra solunum cihazına bağlı olarak yaşayabilecek. Yıldırım’ın yaşamını devam ettirmesi için gerekli olan tıbbi cihazların tüm masrafları SGK tarafından karşılanmıyor. SGK’nın karşıladığı tutarın dışında 30 bin TL’ye daha ihtiyaç duyulduğunu söyleyen Yıldırım’ın kızı Tuğba Beyazgül, Sakarya Valiliğine başvurarak annesi için yardım kampanyası başlattı.



Üç kardeş olduklarını ancak annesinin ihtiyacı olduğu cihazların parasını karşılayacak durumlarının olmadığını anlatan Tuğba Beyazgül, "Annem ömür boyu solunum cihazına bağlı yaşayacak. Cihazlar olmadan yaşaması mümkün değil. Yardım etmek isteyen hayırseverler yardım edebilirler. Tüm hayırseverlerin yardımını bekliyoruz" diye konuştu.

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Haber Tarihi: 02 Mart 2019 Cumartesi 12:39
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