6 yıl sonra 15 Temmuz darbesinin ayak izleri

YENİ AKİT ANKARA

Lokman Aylar, 15 Temmuz darbe kalkışmasının amaçlarını, hedeflerini, planlama aşamalarını doğru okumak istiyorsak geçmiş yıllarda ülkemizde yaşanan olağandışı gelişmelere bakmamak gerektiğini söyledi. Aylar, “15 Temmuz tarihinde yapılan darbe girişimi FETÖ örgütünün ülkenin birlik ve bütünlüğüne yönelik ilk darbe veya kalkışma girişimi değildir. 15 Temmuz tarihi, 2002 yılında iktidar olan AK Parti’ye karşı girişilen FETÖ ve onun dış birlikçilerinin yedinci darbe kalkışmasıdır” diye konuştu.

15 Temmuz darbesi aslında bir sebep değil sonuçtur

Başkan Lokman Aylar, “2002 Yılından beri ülkemizde yaşanan olağandışı tüm olumsuz gelişmelerin ana hedefi AK Parti ve Sn. Cumhurbaşkanı Erdoğan şahsında gelişen, büyüyen, güçlenen, bölgede etkin hale gelen ve küresel bir güç olma yolunda ilerleyen Türkiye’yi frenlemektir, durdurmaktır. Şimdi gelin zaman tüneline girip geçmişte dış güçlerin güdümünde olan FETÖ örgütünce organize edilen diğer darbe girişimlerine bakalım” şeklinde konuştu. Lokman Aylar, “İlk girişim milli iradeye saygılı bir Genelkurmay Başkanı olan Hilmi Özkök tarafından önlendiği söylenen ve dönemin Deniz Kuvvetleri Komutanı Özden Örnek’in yayınlanan günlüklerinden yola çıkarak, ordunun 2004 yılında darbe hazırlığı yaptığı ama genelkurmay başkanı Hilmi Özkök’ün engellediği haberleri FETÖ’cü ve onun yandaşı medyada sürmanşetten verildi. Bu haberleri ihbar kabul eden Yargıdaki paralellerin sulandırdığı bu bilgiler, Sn. Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yalan yanlış bilgiler halinde enforme edildi ve AK Parti Hükümeti’nin Adalet Bakanlığı ile İçişleri Bakanlığı’na sızmaları sağlayacak ortamlara zemin hazırlandı. Böylece FETÖ’cü paraleller kendi suçlularını kamufle ederek masumları cezalandırdılar ve kritik bakanlıklara konuşlandılar” ifadelerini kullandı.

“Sağ gösterip sol vurma"

Aylar, “FETÖ ve onu kullanan üst akıl, millete hizmet etme gayretinde olan dönemin Başbakanı bugünün Cumhurbaşkanı Sn. Erdoğan’ın çalışma enerjisini azaltmak dikkatini dağıtmak hedefiyle dönemin Genelkurmayını ve Ordunun Atatürkçü subaylarını tahrik ederek, AK Parti’yi ve Sn. Erdoğan’ı itibarsızlaştırma hedefiyle 27 Nisan 2007 sanal muhtırasını yayınlattılar. Sn. Erdoğan’ın ve AK Parti Hükümetin dik duruşu, seçimleri öne alışı ve Cumhurbaşkanının halk tarafından seçilmesini düzenleyen anayasa değişikliğiyle 27 Nisan muhtırasının oluşturduğu olumsuzluklar etkisiz hale getirildi” ifadelerini kullandı. Aylar, “FETÖ ve işbirlikçilerinin dolaylı olarak rol üstlendiği üçüncü darbe hazırlığı ise seçimlerden yüzde 47 oy alarak milletin büyük teveccühüne mazhar olan iktidar partisi aleyhine açılan (2008) kapatma davasıdır. Ak Parti 1 oy farkıyla kapatılmaktan kurtulmuştur” dedi. Aylar, “Dördüncü girişim, 7 Şubat 2012’de paralel yapının Hakan Fidan üzerinden MİT’e dolayısıyla AK Parti’ye kurduğu tuzaktır. Başbakanın kararlı duruşu ve cesaretiyle bu girişim püskürtüldü. FETÖ bu yenilgiyi asla içine sindiremedi. Çünkü MİT’e istediği sızmayı yapamıyor bu güçlü istihbarat teşkilatını ele geçiremiyordu” diye konuştu.

“Masum görünen gezi olayları”

Aylar, “Beşincisi Haziran 2013’te masum bir çevre eyleminin kalkışmaya dönüştüğü Gezi olaylarıdır. Gezi olaylarının zamanlaması çok ilginçtir. Dönemin Başbakanı bir yurt dışı gezisi sırasında ağaçlar, çiçekler, böcekler kısacası doğaya sahip çıkma gayreti altında sinsi bir kalkışma eyleminin fitili ateşlenmiş masumane bir doğa koruma gayreti siyasi arenaya çekilerek olay iktidarı devirme elbisesi giymeye dönüşmüştür. Başbakanın sağduyulu öngörüsü dirayetiyle gezi olayları isyana dönüşmeden engellenmiştir, bastırılmıştır” dedi. “Altıncı girişimde bir yargı darbesi öne çıkar” diyen Aylar şunları kaydetti; “Dönemin ÖYM-Özel Yetkili Mahkemeleri marifetiyle ve şu anda yurt dışına kaçmış parelere mensup hakim ve savcılar eliyle 17/25 Aralık darbe girişimi organize edildi. Yine bu süreçte spor kulüplerine yönelik yapılan şike operasyonları ve meşhur seks kasetlerinin yayınlanma tehditleriyle siyasi partilerimizin içi boşaltılmak istendi ve siyasileri toplum nezdinde ahlaksız yaftasıyla kirleterek siyaset itibarsızlaştırılma gayreti uç vermeye başladı. Bu girişim Başbakanın dik duruşuyla ve halkın sağduyulu yaklaşımıyla aşıldı.”

Son hamle: 15 Temmuz

Aylar, yedinci ve en büyük kalkışma 15 Temmuz kanlı darbe/işgal teşebbüsü ile gerçekleştirilmek istendiğine dikkat çekerek, “15 Temmuz FETÖ’nün ülkemizi işgal girişimidir. Bu girişim, Cumhurbaşkanının direniş çağrısı, medyanın desteğiyle millet tarafından püskürtülerek engellenmiştir. Yukarıda kısaca değindiğimiz tüm darbe hazırlıklarının dış yüzüne baktığımızda üçü laikliği koruma gerekçesinin arkasına gizlenmiş, üçü yargı, emniyet ve ordudaki paralel yapının arkasına saklanmıştır. Gezi’de ise yerli yabancı bütün muhalifler güç birliği yapmıştır. FETÖ işgal girişimini diğerlerinden ayıran en önemli fark 15 Temmuz’da halkın üzerine acımasızca, insafsızca silah doğrultulmasıdır. Sadece halk değil devletin en tepe ismine suikast timleri gönderilmiş, TBMM, emniyet birimleri, TRT ve birçok özel kurum ve kuruluşa havadan savaş uçakları tarafından bomba yağdırılmıştı. İstanbul’a gelmek üzere, darbeci savaş uçakları havadayken Başkan Erdoğan’ın uçağa binme cesareti, halkın kadın, erkek, çocuk, genç kısaca tüm kesimlerin darbecilerin önüne göğüslerini siper etmesiyle bu hayâsız akın durduruldu. Herkesin bir hesabı vardır. Ama Yaradanın da bir hesabı var. Bu kadar sinsi, hain, acımasız planlar Allah’ın yardımıyla milletin iradesine çarpar darmadağın olur” ifadelerini kullandı.