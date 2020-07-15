6 yerinden vurulan Gazi Ramazan Yaman: Rab'bim bana şehadeti nasip etmedi

Taha Emre ÖZDEMİR yeniakit.com.tr

Hain darbe girişiminden önce yurtdışında çalıştığını belirten 15 Temmuz Gazisi Ramazan Yaman, "Türkiye'ye izin için gelmiştim. 18 Temmuz Pazartesi günü saat 08:45'te uçakla geri dönecektim. Ankara'daki yakınlarımla vedalaşmıştım. Darbe girişiminin ertesi günü (Cumartesi) İstanbul'a gitmeyi planlıyordum. Kısmetimiz böyleymiş. Yurtdışına yeniden gitmek nasip olmadı." dedi.

'Ne olduğunu anlayamadım'

"Ben henüz 36 yaşındayım ve hayatımda hiç darbe görmedim." diyen Gazi Yaman, "Evde oturuyordum. Uçaklar uçuş yapıyordu. Bir an için 30 Ağustos hazırlığı falan olduğunu düşündüm ama saatin geç olması da kafamı karıştırdı. Yeğenim Merve telefonla arayarak 'Amca darbe yapıyorlarmış. Duydun mu?' dedi. 'Kızım ne darbesi?' dedim. 'Televizyon öyle söyledi' dedi. Televizyonu açtım ve hain girişimi gördüm. Özel harekatta polis olan halamın oğlunu aradım. Neler olup bittiğini sordum. 'Abi çok dikkat edin, darbe yapıyorlar' dedi. 'Kim?' diye sordum. 'FETÖ'cüler' dedi. 'FETÖ'cüler kim?' dedim. 'Bizim asker bildiğimiz hainler' dedi." ifadelerini kullandı.

'6 yerime kurşun isabet etti'

Hainlerin girişimini öğrendikten sonra dışarı çıktığını söyleyen Gazi Ramazan Yaman, "Amcamın oğlu Veysel ile buluşarak hemen dışarı çıktık. Samsun yoluna doğru geldiğimizde bir kalabalık gördük. Trafikten dolayı yavaş yavaş giderken itfaiyenin önüne geldik. Artık trafik kilitlenmişti. Arabayı bırakarak yürümeye başladık. Bir tankın yolu kapattığını fark ettik. Tanka doğru elimizde bayraklarla giderken bize ateş etmeye başladılar. 30 metre kadar yaklaştıktan sonra 'Daha fazla yaklaşmayın' dediklerini duyduk. Birkaç adım daha gittikten sonra ise vuruldum. Sol ayağım, sol iç kasığım, sol kalça kemiğim ve sol kaburgamdan olmak üzere vücuduma 6 kurşun isabet etti." diye konuştu.

'Birkaç ameliyat oldum'

Çevredeki gençlerin yardımıyla hastaneye kaldırıldığını ifade eden Gazi Yaman, "Kan kaybının da etkisiyle bir süre şuurumu kaybetmişim. Gözlerimi açtığımda hastanedeydim. 27 gün yatarak tedavi gördüm. Geçen süreç içinde birkaç defa ameliyat oldum. Çok şükür şu anda iyiyim." diye konuştu.

Gazi Ramazan Yaman sözlerine şöyle devam etti:

"Vücuduma isabet eden kurşunlar bedenimden çıktığı için beni yaralayan kişiler bulunamadı. Yani ortada kurşun olmadığı için ateş açılan tüfek tespit edilemedi. FETÖ'yü nasıl tanımlayacağımı da bilemiyorum. Onlara söylenecek kelime bulamıyorum. Bir asker kendi vatandaşına hem de silahsız savunmasız vatandaşına nasıl kurşun sıkabilir? Hainlerin hepsi ile Mahkeme-i Kübra'da hesaplaşacağız."