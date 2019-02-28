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6 yaşındaki minik İbrahim’in organları 5 ayrı bedende yaşayacak

KOCAELİ(İHA) – Kocaeli’nin İzmit ilçesinde beyin kanaması geçirdikten sonra yaklaşık 1 haftadır tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden 6 yaşındaki çocuğun organları 5 kişiye umut olacak.

28 Şubat 2019 Perşembe 14:50
6 yaşındaki minik İbrahim’in organları 5 ayrı bedende yaşayacak

KOCAELİ(İHA) – Kocaeli’nin İzmit ilçesinde beyin kanaması geçirdikten sonra yaklaşık 1 haftadır tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden 6 yaşındaki çocuğun organları 5 kişiye umut olacak.



Kocaeli’nin İzmit ilçesi Yenidoğan Mahallesi’nde yaşayan Nerminer çifti, beyin kanaması sonucu hayatını kaybeden 6 yaşındaki çocukları İbrahim Nerminer’in organlarını bağışlayarak 5 kişiye umut oldu. Edinilen bilgiye göre 20 Şubat akşamı İzmit Yenidoğan Mahallesi’ndeki evinde baş ağrısı şikayetiyle uyanan Neslihan ve İshak Nerminer çiftinin minik oğlu İbrahim, bir anda kusmaya başladı. Fenalaşan çocuklarını gören Nerminer ailesi durumu 112 Acil Yardım ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri solunumu durduğu anlaşılan minik İbrahim’e 20 dakika boyunca müdahale ederek hayata döndürdü.



1 haftalık yaşam mücadelesini kaybetti


Daha sonra ambulansa alınan İbrahim Nerminer, Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Beyin kanaması geçirdiği tespit edilen 6 yaşındaki İbrahim Nerminer, beyninde oluşan pıhtı nedeniyle Çocuk Yoğun Bakım Ünitesi’nde 1 hafta süren yaşam mücadelesini kaybetti.



Acılı aile organ bağışı kararı alarak 5 kişiye umut oldu


Çocuklarının beyin ölümünün gerçekleştiğini öğrenen Nerminer ailesi, çocuklarının başka bedenlerde yaşaması ümidiyle organ bağşı yapmak istedi. KOU Tıp Fakültesi teknikerlerinden olan baba İshak Nerminer, eşiyle konuşarak, çocuklarının organlarını bağışlama kararını hastane yönetimine iletti. Aile tarafından organ bağşı kararının bildirilmesi üzerine hastane yönetimi harekete geçerek nakil işlemlerini başlattı. Küçük İbrahim’den alınan böbrekler, kalp kapakçığı ve karaciğeri İstanbul’daki hastanelerde, korneası ise Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi’nde yatan hastaya nakledildi.



Başka anne babaların canı yanmasın diye organları bağışladılar


Nakilin ardından hayatını kaybeden minik İbrahim için Yenidoğan Serdar Mahallesi Köprübaşı Camii’nde cenaze töreni düzenledi. Törene acılı aile ve yakınları katıldı. Oğlunun tabutunun başında taziyeleri kabul eden baba İshak Nerminer, “3 çocuğumdan biri gitti, 2 tane kaldı. Bir şeyin çaresi varsa ve onu yapamıyorsanız üzüntü yeterli olmuyor. Çare varsa onu herkesin yapmasını istiyorum. Bu yüzden ben organ naklinin taraftarıyım. Benim çocuğum vefat etti, organları da ölecekti ama birilerine umut olmasını çok istedim. Herkese tavsiye ediyorum. Birilerine hayat vermek bu başka bir şey değil. İhtiyacı olan insanların anne babasını da düşünerek böyle bir karar verdik. Çocuğunuzun karşınızda erimesi çok can yakıcı bir şey” dedi.



5 kişiye umut olan minik İbrahim defnedildi


Serdar Mahallesi Köprübaşı Camii’nde öğlen namazı sonrası kılınan cenaze namazı ile minik İbrahim’in cenazesi Karatepe ilçesinde bulunan aile mezarlığına defnedildi.

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Haber Tarihi: 28 Şubat 2019 Perşembe 14:50
  1. doğa

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