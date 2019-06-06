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6 yaşındaki işitme engelli öğrenci için 160 öğrenci işaret dilini öğrendi

ABD’de doğuştan işitme engeli olan 6 yaşındaki Morey Belanger Maine için Consolidated School’da okuyan 160 öğrenci işaret dilini öğrenerek arkadaşları Maine’ye hayatını kolaylaştırdı.

06 Haziran 2019 Perşembe 15:59
6 yaşındaki işitme engelli öğrenci için 160 öğrenci işaret dilini öğrendi

ABD’de doğuştan işitme engeli olan 6 yaşındaki Morey Belanger Maine için Consolidated School’da okuyan 160 öğrenci işaret dilini öğrenerek arkadaşları Maine’ye hayatını kolaylaştırdı.


Okulun tek işitme özürlü öğrencisi olan Morey Belanger Maine için öğretmenleri ve çalışanlarında işaret dilini öğrenerek Maine’yi halata bağladı. Morey Belanger Maine’nin annesi kızının okula başlamadan önce hiç bir arkadaşı olmadığını, sokağa çıkmak istemediğini, okulundaki arkadaşlarının ve öğretmenlerinin gösterdikleri yakınlıktan dolayı kızının okula gitmek için sabırsızlandığını söyledi. Okula başlamadan önce hiç bir arkadaşı olmadığı sokağa çıkmak istemediğini

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Haber Tarihi: 06 Haziran 2019 Perşembe 15:59
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