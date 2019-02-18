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6 yaşındaki çocuk tırmanma parkurundan yere çakıldı

Gaziantep’ten hafta sonu tatili için Kahramanmaraş’a gelen Abdülkadir-Ülkü Özdemir ailesinin 6 yaşındaki oğlu Yakup Yusuf ekstrem spor merkezinde yer alan tırmanma parkurundan indiği esnada 2 metreyi aşkın yükseklikten yere düştü.

18 Şubat 2019 Pazartesi 17:16
6 yaşındaki çocuk tırmanma parkurundan yere çakıldı

Gaziantep’ten hafta sonu tatili için Kahramanmaraş’a gelen Abdülkadir-Ülkü Özdemir ailesinin 6 yaşındaki oğlu Yakup Yusuf ekstrem spor merkezinde yer alan tırmanma parkurundan indiği esnada 2 metreyi aşkın yükseklikten yere düştü. Çocuğun düşme anı cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.


17 Şubat 2019 tarihinde saat 17.00 ile 18.00 saatleri arasında gerçekleşen olayda, 1. sınıf öğrencisi Yakup Yusuf kazayı hafif sıyrıklarla atlatırken, ailesi yaşadıkları durumu yargıya taşımaya hazırlanıyor.


Yaşadıkları olayı İHA muhabirine telefonda anlatan anne Ülkü Özdemir, “Çocuklarımızın sağlığı o kadar basit değil. Kimse çocuğunun o yükseklikten aşağı düşmesini istemez. Muhakkak onlar da bizim çocuğumuzu düşürmek amaçlı kumpas kurmadı. Yine de daha dikkatli olabilirlerdi. Bu durum diğer aletler için de geçerli. Eğlenceli olabilir ama can tehlikesi var. İnsan canı bu kadar ucuz olmamalı. Daha dikkatli olunmalı” dedi.


Oyun parkuru önünde herhangi bir yaş uyarıcı levhasının bulunmadığını öne süren Özdemir, şunları kaydetti:


“Benim çocuğum 6 yaşını bitirdi. Benim çocuğumdan daha küçükler de çıkıyordu. 6-7 yaş çıkabilir, çıkamaz diye bir uyarı levhası yoktu. Tırmanma parkuru hariç birde salıncak var. O salıncakta da çocuklara yer veriliyordu. Önce ona binmişti oğlum çok korktu. Oğlumu o salıncağa bindirdiğime pişman oldum. İyi ki ondan fırlamadı. Yaşanan bu durum diğer çocukların başına gelmeyeceği anlamına gelmez. En azından daha fazla önlem alınabilir, daha bilinçli görevliler başlarında bulunabilir.”


Kardeşinin daveti üzerine Gaziantep’ten Kahramanmaraş’a geldiklerini söyleyen Özdemir, “Hafta sonu çocukları eğlendirmek için geldik. Çok güzel başladı ama sonunda yaşadığımız olaydan sonra elimiz ayağımız titredi. Çok korktum. Şu an bile etkisinden çıkamıyorum. Belki anne olduğum için bu kadar tepkiliyim. Herkes çocuğu için aynı tepkiyi gösterir muhakkak” dedi.


Yaşanan olay sonrası ilgili makamlara müracaat ettiklerini belirten Özdemir, “Hastanede tedavi süreci sonrası ilgili kolluk kuvvetlerine müracaat ettik. Bize çocuğa bir şey oldu mu diye sordular. İşlem yapılması için illa çocuğun başına kötü bir şey gelmesi mi lazım. Biz de çocuğumuz çok korktuğu için durmak istemedik. Kardeşim ilgilendi gerekli yasal işlemler için. Hastanede gerekli tedavimiz yapıldıktan sonra Gaziantep’e döndük” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 18 Şubat 2019 Pazartesi 17:16
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