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6 yaşındaki Adem’in yürek yakan ölümü

Antalya’nın Manavgat ilçesinde dayısının kullandığı kamyonetin altında kalan 6 yaşındaki çocuk, hayatını kaybetti.

19 Mart 2019 Salı 17:07
6 yaşındaki Adem’in yürek yakan ölümü

Antalya’nın Manavgat ilçesinde dayısının kullandığı kamyonetin altında kalan 6 yaşındaki çocuk, hayatını kaybetti.


Kaza, Ulukapı Mahallesindebulunan Adem Berat Deniz’in dedesi Mustafa Ö.’ye ait evin önünde meydana geldi.Edinilen bilgiye göre, Özkan Ö., 07 LUG 50 plakalı kamyonet ile kamyonetin kasasında bulunan malzemeleri indirmek için geriye doğru giderken, kamyonetin arkasında bulunan yeğeni Adem Berat Deniz’i fark etmedi. Kamyonet geri gittiği sırada 6 yaşındaki ilkokul 1. sınıf öğrencisi Adem Berat Deniz kamyonetin altında kalarak ağır yaralandı. Olayın ardındanevin yanındaki okulda kazaya şahit olanbir öğretmen ve dayı Mustafa Ö. tarafından öğretmene ait araçla Manavgat Devlet Hastanesine götürülen talihsiz çocuğun yaşamını yitirdiği belirlendi. Dayı Mustafa Ö. jandarma tarafından hastanede gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Olayı duyan mahalle sakinleri olay yerine ve hastaneye akın ederken, Adem Berat Deniz’in cansız bedeni cumhuriyet savcısının incelemelerinin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

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Haber Tarihi: 19 Mart 2019 Salı 17:07
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