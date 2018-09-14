6. ve 7. sınıflara hangi ders zorunlu oldu? 6. ve 7. sınıf dersleri hangileri?
2018-2019 eğitim öğretimin yılının ilk zili 17 Eylül'de çalacak. Milyonlarca öğrencinin okul hazırlıklarını yaptı artık okulların açılmasını bekliyor. Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, 6. ve 7. öğrencileri için Hukuk ve Adalet dersinin zorunlu olduğunu duyurdu.14 Eylül 2018 Cuma 10:57
2018-2019 eğitim öğretimin yılının ilk zili 17 Eylül'de çalacak. Milyonlarca öğrencinin okul hazırlıklarını yaptı artık okulların açılmasını bekliyor. Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, 6. ve 7. öğrencileri için Hukuk ve Adalet dersinin zorunlu olduğunu duyurdu.
Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Milli Eğitim Bakanlığı ile yaptıkları ortak çalışma neticesinde, ortaokul 6. ve 7. sınıflarda seçmeli olarak alınabilen hukuk ve adalet dersinin, bu yıldan itibaren 8. sınıf müfredatında da yer aldığını belirtti. Bakan Gül, "Ağaç yaşken eğilir. Hukuk ve adalet bilinci de erken yaşlarda yeşerir, yerleşir. Yeni eğitim-öğretim yılında 6, 7. ve 8. sınıflarda ders başı yapacak tüm öğrencilerimize bu dersi seçmelerini tavsiye ediyorum." ifadelerini kullandı.
6. Sınıf Dersleri ve Ders Saatleri 2018-2019
Türkçe 6 saat
Matematik 5 saat
Fen Bilimleri 4 saat
Sosyal Bilgiler 3 saat
Yabancı Dil 3 saat
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 2 saat
Görsel Sanatlar 1 saat
Müzik 1 saat
Beden Eğitimi ve Spor 2 saat
Bilişim Teknolojileri ve Yazılım 2 Saat
7. Sınıf Dersleri ve Ders Saatleri 2018-2019
Türkçe 5 saatMatematik 5 saat
Fen Bilimleri 4 saat
Sosyal Bilgiler 3 saat
Yabancı Dil 4 saat
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 2 saat
Görsel Sanatlar 1 saat
Müzik 1 saatBeden Eğitimi ve Spor 2 saat
Teknoloji ve Tasarım 2 saat