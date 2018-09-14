6. ve 7. sınıflara hangi ders zorunlu oldu? 6. ve 7. sınıf dersleri hangileri?

2018-2019 eğitim öğretimin yılının ilk zili 17 Eylül'de çalacak. Milyonlarca öğrencinin okul hazırlıklarını yaptı artık okulların açılmasını bekliyor. Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, 6. ve 7. öğrencileri için Hukuk ve Adalet dersinin zorunlu olduğunu duyurdu.

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Milli Eğitim Bakanlığı ile yaptıkları ortak çalışma neticesinde, ortaokul 6. ve 7. sınıflarda seçmeli olarak alınabilen hukuk ve adalet dersinin, bu yıldan itibaren 8. sınıf müfredatında da yer aldığını belirtti. Bakan Gül, "Ağaç yaşken eğilir. Hukuk ve adalet bilinci de erken yaşlarda yeşerir, yerleşir. Yeni eğitim-öğretim yılında 6, 7. ve 8. sınıflarda ders başı yapacak tüm öğrencilerimize bu dersi seçmelerini tavsiye ediyorum." ifadelerini kullandı.

6. Sınıf Dersleri ve Ders Saatleri 2018-2019

Türkçe 6 saat

Matematik 5 saat

Fen Bilimleri 4 saat

Sosyal Bilgiler 3 saat

Yabancı Dil 3 saat

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 2 saat

Görsel Sanatlar 1 saat

Müzik 1 saat

Beden Eğitimi ve Spor 2 saat

Bilişim Teknolojileri ve Yazılım 2 Saat

7. Sınıf Dersleri ve Ders Saatleri 2018-2019

Türkçe 5 saatMatematik 5 saat

Fen Bilimleri 4 saat

Sosyal Bilgiler 3 saat

Yabancı Dil 4 saat

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 2 saat

Görsel Sanatlar 1 saat

Müzik 1 saatBeden Eğitimi ve Spor 2 saat

Teknoloji ve Tasarım 2 saat