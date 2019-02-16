6. Uluslararası Türkiye Açık Tekvando Turnuvası - Türk sporcular, organizasyonun dördüncü gününde 7 madalya kazandı



ANTALYA (AA) - Antalya'da düzenlenen 6. Uluslararası Türkiye Açık Tekvando Turnuvası'nın dördüncü gününde, Türk sporcular 7 madalya kazandı. Türkiye Tekvando Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Serik ilçesi Belek Turizm Merkezi'ndeki bir otelde gerçekleştirilen turnuvaya, 51 ülkeden bin 615 sporcu katılıyor. Turnuvanın dördüncü gününde büyük erkeklerde 3 sıklette, büyük kadınlarda ise tüm sıkletlerde karşılaşmalar yapıldı. Türk sporcular, müsabakalar sonunda 1 altın, 2 gümüş ve 4 bronz madalya elde etti. Türk tekvandocular, turnuvada dördüncü gün sonunda 87 madalyaya ulaştı. Organizasyon, yarın pumse müsabakalarıyla sona erecek.

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