6. Uluslararası Türkiye Açık Tekvando Turnuvası
- Türk sporcular, organizasyonun dördüncü gününde 7 madalya kazandı16 Şubat 2019 Cumartesi 21:20
ANTALYA (AA) - Antalya'da düzenlenen 6. Uluslararası Türkiye Açık Tekvando Turnuvası'nın dördüncü gününde, Türk sporcular 7 madalya kazandı.
Türkiye Tekvando Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Serik ilçesi Belek Turizm Merkezi'ndeki bir otelde gerçekleştirilen turnuvaya, 51 ülkeden bin 615 sporcu katılıyor.
Turnuvanın dördüncü gününde büyük erkeklerde 3 sıklette, büyük kadınlarda ise tüm sıkletlerde karşılaşmalar yapıldı. Türk sporcular, müsabakalar sonunda 1 altın, 2 gümüş ve 4 bronz madalya elde etti.
Türk tekvandocular, turnuvada dördüncü gün sonunda 87 madalyaya ulaştı.
Organizasyon, yarın pumse müsabakalarıyla sona erecek.
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