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6 ülkeden Birleşmiş Milletler'e 'yeni anayasa' çağrısı!

Amerika, Fransa, Almanya, İngiltere, Mısır, Ürdün ve Suudi Arabistan dışişleri bakanları, Suriye'de yeni bir anayasa hazırlanması için BM'ye çağrıda bulundu.

28 Eylül 2018 Cuma 09:36
6 ülkeden Birleşmiş Milletler'e 'yeni anayasa' çağrısı!

ABD dahil 7 ülke, Suriye'de yeni bir anayasa hazırlanması için Birleşmiş Milletler'e (BM) anayasa komitesi kurma çağrısında bulundu.

ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, New York'ta bir araya gelen ABD, Fransa, Almanya, İngiltere, Mısır, Ürdün ve Suudi Arabistan dışişleri bakanlarının, BM'den Suriye'de siyasi bir geçişi teşvik etmek için en kısa sürede gerekli adımları atmasını istediği bildirildi.

Suriye'deki çatışmayı sona erdirmek için kararlı bir diplomasi ve uluslararası siyasal bir iradenin gerekliliğine vurgu yapılan açıklamada, "Suriye'deki savaşa askeri bir çözüm yok ve siyasal bir çözüme alternatif yok." ifadesine yer verildi.

Ayrıca açıklamada, Suriye'de askeri bir çözüm arayanların, sadece bölgedeki tehlikeli tırmanışın artmasına ve krizin daha geniş bir bölgeye yayılmasına neden olacağı belirtildi.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"Bu sebeple biz, ABD, Fransa, Almanya, İngiltere, Mısır, Ürdün ve Suudi Arabistan dışişleri bakanları olarak, BM Güvenlik Konseyinin 2254 sayılı kararı uyarınca Suriye'deki çatışmaya siyasi bir çözüm bulmak adına yeni bir anayasa ve tüm Suriyelilerin katılabileceği özgür ve adil bir seçim altyapısı oluşturmak için acilen anayasa komitesinin toplanmasını talep ediyoruz. Bu konuda BM'nin Suriye Özel Elçisi'ne 31 Ekim'e kadar Güvenlik Konseyine rapor vermesi çağrısında bulunuyoruz."

BM Suriye Özel Temsilcisi Staffan de Mistura, BM 73. Genel Kurulu Görüşmeleri kapsamında katıldığı bir panelde, Suriye'de BM öncülüğünde yeni bir siyasi süreç için çağrı yapmış, anayasa komitesi için bir an önce çalışmalara başlanması gerektiğini vurgulamıştı.

ABD'nin Suriye Temaslarından Sorumlu Özel Temsilcisi James Jeffrey de Suriye'de diasporanın da katıldığı BM gözetiminde bir seçim yapılması gerektiğini belirterek, anayasa komitesinin de daha fazla gecikme olmadan ekim ayında BM Güvenlik Konseyi'ne rapor sunması gerektiğini ifade etmişti.

Haber Tarihi: 28 Eylül 2018 Cuma 09:36
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