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Bakanlık açıkladı! 6 terörist daha etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığından, Ağrı-Doğubeyazıt kırsalına yapılan hava destekli operasyonda 6 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

21 Eylül 2018 Cuma 21:05
Bakanlık açıkladı! 6 terörist daha etkisiz hale getirildi

Ağrı-Doğubayazıt kırsalına düzenlenen hava destekli operasyonda 6 terörist etkisiz hale getirildi.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Ağrı-Doğubayazıt kırsalına hava destekli operasyon düzenlendiği bildirildi.

Operasyonda 6 teröristin etkisiz hale getirildiği belirtildi.

Bölgedeki operasyonların sürdüğü kaydedildi.

Haber Tarihi: 21 Eylül 2018 Cuma 21:05
  1. Ağrı
  2. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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