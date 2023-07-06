6 Temmuz 1992: Yazar/Öğretmen/Veteriner/Şair İsmail Hakkı Yılanlıoğlu'nun vefatı

1918 yılında Kastamonu’da dünyaya geldi. Babası Ahmet Necip Bey olan Yılanlıoğlu, öğrencilik hayatına Kastamonu’da başladı ve 1938’de Eskişehir Lisesi’nden mezun oldu. 1942’de Askeri Veteriner Okulu’ndaki eğitimini tamamladıktan sonra Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesinde veteriner hekim ve öğretmen olarak çalışmaya başladı.







Veteriner hekimlik ve öğretmenlikten sonra politikaya atılan Yılanlıoğlu, 16 Ekim 1958’de Cumhuriyetçi Millet Partisi ile Türkiye Köylü Partisi’nin birleşmesiyle kurulan Cumhuriyetçi Köylü Millet Partisi’ne katıldı. Hem 1961’deki hem de 1965’teki seçimlere bu siyasi partiden giren Yılanlıoğlu, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde iki dönem Kastamonu milletvekilliği yaptı.







Mütedeyyin kişiliği ile tanınan İsmail Hakkı Yılanlıoğlu, Türkçü çevrelerle de oldukça iyi bir iletişim kurdu. 12 Eylül 1980 darbesinden sonra kapatılan Milliyetçi Hareket Partisi çizgisinin devamı niteliğindeki Muhafazakâr Parti’nin Genel Başkanlığını da yaptı.







Bir dönem Ankara’daki Kocatepe Camii Yaptırma ve Yaşatma Derneği’nin başkanlığını da yürüten Yılanlıoğlu, artan ekonomik problemler nedeniyle derneği 15 Mart 1981’de Türkiye Diyanet Vakfı’na devretmiştir. Özellikle 1960 sonrası Türkiye’sinin hızla değişen fikir ve siyaset ortamında önemli aktif isimlerden biri olan İsmail Hakkı Yılanlıoğlu, 6 Temmuz 1992’de hayata gözlerini kapamıştır. Mezarı Kastamonu’da merkeze bağlı Numanlar Köyü’nde bulunmaktadır.