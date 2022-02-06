6 Şubat korona vaka tablosu! Bugün kaç korona vakası var?
Bugün kaç kişi koronadan vefat etti? Omicron varyantının etkisi hızla kendini gösteriyor. Bu sebeple pek çok kişi 'Bugün kaç vaka var?' sorusunun cevabını araştırıyor. Peki, korona vaka sayısı nedir? Güncel korona vakası:
Koronavirüs salgınında artan vakalar sebebiyle vatandaşlar güncel rakamları takip etmeye başladı. Peki, bugün kaç vaka var?
6 Şubat korona vaka tablosu! Bugün kaç korona vakası var?
6 Şubat koronavirüs vaka tablosu henüz açıklanmadı. 5 Şubat’ta 421 bin 435 Kovid-19 testi yapıldı, 98 bin 715 kişinin testi pozitif çıktı, 221 kişi yaşamını yitirdi.