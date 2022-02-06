6 Şubat 1973: Generallerden Hükümete Cumhurbaşkanı Seçimi Baskısı Yapılması

GenerallerGenelkurmay Başkanı Faruk Gürler’in Cumhurbaşkanı olabilmesi için senatör atanması teklifiyle cumhurbaşkanı ile görüştüler. Bilahare liderlerle görüşme turları başladı. İlk görüşme Muhsin Batur’un evinde Ecevit ile gerçekleştirildi ve ondan ‘anlayış’ istendi.

Bilahare DP ve CGP Genel Başkanlarıyla görüşen generaller Demirel’den randevu talep ettiler. Demirel sürpriz bir şekilde generallerle görüşmeyi reddetti.Bunun üzerine garip gelişmeler oldu. Ankara Sıkıyönetim Komutanlığı’ndan bir general görüşmek üzere Demirel’in evine geldi.





Demirel, bu generalle de görüşmedi. Bunun üzerine “Sıkıyönetim Komutanlığı’nın askerleri Demirel’in evinin önündeki koruma polislerini derdest ederek götürdüler.” (Kemal,1974:82)

Ankara’da zorbalık başlamıştı ve bunun önünü almak zordu. Bunun üzerine Cevdet Sunay devreye girip Süleyman Demirel ile görüştü. ‘Komutanlarla görüşmemişsiniz. Ordunun yıpratılmaması iyi olur’ telkininde bulundu.

Başbakanın Generallerin tehdidine boyun eğmemesinin adı ‘ordunun yıpratılmasıydı’ o günlerde.

Demirel direnmekte ancak tehditler devam etmekteydi.“General ve Albay rütbesindeki şahıslar Demirel, Nahit Menteşe gibi AP’lileri evlerinden arayarak açıkça tehdit etmekteydiler.” (Birand,1999:23)





06 Şubat 1988: Basın Konseyi'nin kurulması

TGS, ÇGD, FMD üyeleri katılmadı. Basın Konseyi 6 Şubat 1988'de kuruldu. İlk katılımlar 627 gazeteciyle oldu. Okuyucu ve basın içinden seçimle gelen üyeler ile medya kuruluşlarının temsilcilerinden teşekkül eden bir Yüksek Kurulu bulunmaktadır.



06 Şubat 2003: AK Parti, Genel Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı, Siirt seçiminde 1. sıra milletvekili olarak Yüksek Seçim Kurulu'na bildirdi.