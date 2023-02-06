6 Şubat 1747: İbrahim Müteferrika'nın vefatı

İbrahim-i Müteferrika, Erdel Kolojvar şehrinde takriben 1670’lerde doğmuş, papazlık tahsil etmiş, mezun olmuş, vaizliğe selahiyetli kılınmış, bu esnada eski Tevrat cüzlerinde karşılaştığı bilgilerden İslâm’ın hak din olduğunu anlayarak Müslüman olmuş, üstadlarıyla münakaşa ve münazaralara girişmiştir. 1688 civarında Erdel, Katolik Avusturya tarafından işgal edilmeden, İbrahim, Türklere iltihak etmiş ve muhtemelen Orta Macar Kralı İmre Thököly’nin maiyetine katip olarak verilmiştir.







Esir düştüğü, fidye i necat bulamadığı, İstanbul’a getirilip zalim bir kimseye satıldığı, sefilane yaşadığı… hakkındaki sözler, Müslüman oluşunu hazmedemeyen Katolik papazlarca uydurulmuş, zamanımıza kadar da tekrarlanıp durmuştur. Halbuki bu iddialar onun kendi ifadelerine aykırı düşmektedir.Türkler arasında itibarlı bir mevkii olmuştur. Muhtemelen Thököly ile İstanbul’a gelmiş, yüksek muhite girmiş, Sadrazam’ın dikkatini çekmiş, çeşitli askeri, siyasi, harici işlerde görevlendirilmiş, Türkiye’ye çağrılan Macar Kralı II. Ferenc Rakoczi’nin maiyetine tayin edilmiş, son zamanlarına kadar devam eden siyasi hizmetlerinin yanı sıra matbaa açarak neşriyat işleriyle de meşgul olmuştur. 1747’de vefat ederek Aynalıkavak Kabristanına defnedilmiş iken 1942’de mezar taşı buradan alınarak Galata Mevlevihanesi’ne naklolunmuştur. Matbaasında 1727-1745 yılları arasında 17 kıymetli eser ve bazı haritalar neşre hazırlamış, kendisi de telif ve tercüme ile meşgul olmuştur. Neşrettiği eserlerden bazıları şunlardır: Tarik-i Seyyah, Füyûzat-ı Mıknatısiyye, Mecmua-i heyeti’l-kadime ve Usulu’l-hikem fi Nizâmi’l-Ümem… Müteferrika matbaacılığı dışında daha birçok meziyetlere sahip değerli bir şahsiyet olup, Osmanlı diyarında takdir görmüş, daima en yüksek şahsiyetlerin çevresinde yaşamış, milli kültürümüze olanca gücüyle katkıda bulunmuş vefakâr bir dost olarak ebediyete intikal etmiştir.







İbrahim Müteferrika, hayatının ayrıntılarına inildikçe, farklı yeni yönleri tespit edilen renkli bir şahsiyettir. Ahmet Cevdet Paşa’nın, onu ‘Hezarfen’ olarak tanımlaması boşuna değildir. Faaliyet etmediği bir konu yok gibidir. Matematik, coğrafya, astronomi, savaş ve askeri ilimler, diplomasi, matbaacılık, neşriyatçılık, hakkaklık, yazarlık, mütercimlik, tarihçilik, lisaniyat ve içtimai ilimler… hepsinde söz sahibi, devrinin ve muhitinin fevkinde bir şahsiyettir. Hakikate aşık sağlam bir mantığı vardır. İdealist ve gerçekçidir. Toplumsal baskı onun hakikatleri öğrenip benimsenmesini ve yaymasını engelleyememiş, “hükmi şahsiyetini” hep muhafaza etmiştir.