6 sektörde faaliyet gösteren duayen iş adamı emin üstün uyardı: Konutta kıtlık yılları yaşanacak

İnşaat maliyeti artışlarına rağmen konut fiyatlarındaki gerilemeye dikkat çeken Emin Üstün, “Fiyatlar gerilerken yüksek faiz vatandaşların konut alımını gölgeliyor. Elbirliği sistemi ile hem faiz devre dışı bırakılıyor hem de vatandaşın parası cebinde kalıyor” dedi. 17. MÜSİAD EXPO fuarında yer alan stantta Ekonomi Müdürümüz Mehmet Canıtatlı’nın sorularını cevaplandıran Emin Üstün çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanımız faizsiz ‘elbirliği’ni sahiplenmeli

“Türkiye’de şu anda böylesine sömürücü hale gelen faiz üzerinden kimsenin konut sahibi olma şansı kalmadı” diyen Emin Üstün şöyle konuştu: Nitekim ekim ayında gerçekleşen konut satışlarında ipotekli olanların oranı yüzde 10’ların altına düşmüştür. Demek ki, bizim 28 yıldır uyguladığımız faizsiz taksitlerle ev sahibi olma modelimiz tutmuş. Belli şehirlerdeki tapu dairelerine gidip incelediğinizde bunların en az yarısının ‘Elbirliği Sistemi’ üzerinden konut sahibi olduğunu göreceksiniz. Vatandaşların konut ihtiyacını bankalar aracılığı ile çözmek mümkün değil. Bugün ülkemizde satılan 1 milyon konutun yüzde 1’i Eminevim imzasını taşıyor. Yani yılda en az 10 bin kişi ELBİRLİĞİ ile anahtarlarını teslim alıyor. Vatandaşı faizden koruyan bu uygulamayı artık Sayın Cumhurbaşkanımızın da ilgili kurumlarıyla gündemine alması ekonomiye de fayda sağlayacaktır. ELBİRLİĞİ uygulamasını milli bir sistem haline dönüştürmek için yeni bir adım atılmalıdır. Kabinemizin iradesi ile ELBİRLİĞİ uygulamasıyla konut sahibi olma oranını önce yüzde 20’ye, ardından yüzde 30’a çıkarmak mümkün.

Faiz sarmalından kurtulmanın formülü

Konut stoklarının eritilmesi için de müteahhitler arasında işbirliğine ihtiyaç var. İki yıl içinde bu konu hayat bulmalıdır. Çünkü artık güçlü müteahhitlerin bile bin düşünüp bir karar vereceği bir döneme giriyoruz. Hesap ortada; inşaatta maliyet artarken, konut fiyatları geriledi. Burada herkesi memnun edecek bir havuza ihtiyaç var. Bizim sahip olduğumuz havuzun en az 100 katı bir havuz modeli ile hem müteahhitler rahatlar hem de vatandaşlar arzu ettikleri evlerine kavuşurlar. Yoksa yüzde 30-40’lara ulaşan faiz sarmalında kimseyi mutlu etmek mümkün görünmüyor.

Sahte elbirlikçilere dikkat

Elbirliği sisteminin benimsenmesini fırsat bilenlere karşı da tedbir alınmalıdır. Nasıl ki gıdada, giyimde merdiven altı üretim ve satış yaparak büyümeye çalışanlar varsa bizim yaptığımız hizmet alanında da fırsatçıların kol gezmeye başladığını gördük. Sistemin ilk uygulayıcısı olarak, Yeni Akit aracılığı ile herkesi uyarmak istiyorum. EVİM sistemi kurarak vatandaşlara ‘20 ayda anahtar teslim ederim’ vaadinde bulunanlar var. Bunlar bana 1980’li yıllarda yaşadığımız banker vakalarını hatırlatıyor. Bu konuda acil olarak bir kanun taslağı hazırlanmalı ve TBMM’de tartışılarak kanunlaşmalıdır. Gerekirse ilgili bakanlık yönetmelikle bu süreci yön vermelidir. Yeni bir Çiftlikbank olayı yaşamamak için buna ihtiyaç var. Devletimiz pirincin içindeki taşların ayıklanmasında yol gösterici rolünü ortaya koymalıdır.

En iyi yılımız 2018 oldu

Türkiye ekonomisi 2018’de zorlu günler geçirse de her şeyin üstesinden gelecek bir irade var. Biz de kriz söylentilerine rağmen yaşanan durgunluğu iyi gözlemledik. Grup olarak planlı ilerlediğimiz için en iyi yılımızın 2018 olduğunu sonucuna vardık. Artık vatandaşlar bankalar hangi seçeneği sunarsa sunsun gidip tercih etmiyor. Edenlerse ödeyecekleri faizle evinin maliyetini bir buçuk iki katına çıkarmış oluyor. Bu, hem vatandaşın kesesine zaradır hem de ülke ekonomisine. Kapitalistlerin arkasından gidenler o sistemin altında kalıyor. Biz ise sıfır faizle kredi veriyoruz. Bu yıl İstanbul’un dışında güneydoğuda Gaziantep başta olmak üzere diğer illerimizde başarılı hizmetlerimiz oldu. Tercih edilirlikte doğu bölgesindeki illerin yanı sıra Akdeniz bölgesinden ve İç Anadolu’dan rağbet var. Özellikle Konya ve Ankara’da elbirliğine ilginin arttığını söyleyebilirim.

2019’da neler yapacağız?

Bugüne kadar 130 bin aileyi Eminevim çatısı altında buluşturduklarını söyleyen Emin Üstün, 2019 yılı iş planlarını şöyle sıraladı:

-Gelecek yılki önceliğimiz şubelerimizin daha etkin olması ve elimizdeki stokların eritilmesi olacak. *Beylikdüzü’nde yer alan AHENK projemizdeki daireler için yüzde 20- 30 peşinat verenlere 60 ay sıfır faiz ile hemen anahtar teslim fırsatımız var. 2+1, 3+1 ve 4+1 tipi daireler var.

-Fikirtepe’deki kentsel dönüşüm projemizden vazgeçmiş değiliz. Geçmişte bölgedeki hak sahiplerinin beklentileri yüksekti. Şimdi makul seviyeler üzerinde görüşmeler yapılıyor. Artık kimse yüzde 50’nin üzerinde hak ediş beklememeli. Hak sahiplerinin oranının yüzde 35’lere düşmesi lazım. Yoksa orada sorunların çözülmesi güçleşir.

-Arsa stoklarımızı değerlendirme sürecimiz başlıyor. Tuzla ve Silivri’deki arsalarımızda neler yapabileceğimizi gündemimize alacağız. Darıca bölgesinde ruhsatını aldığımız yerde de ilerleme olacak.

-Erzurum’daki projemizi 2020 yılında teslim edeceğiz.

İşte Eminevim’in faaliyet alanları

-Eminotomotiv: 1991 yılında kurulan ve ELBİRLİĞİ adının verdiği kendine özgü sistemi ile vatandaşlar, faizsiz ve vade farksız, uzun vadeli taksitlendirmelerle kolay yoldan otomobil sahibi oluyor. Ayda bin 600’ün üzerinde anahtar teslimatı yapılıyor.

-Eminotomotiv 2. el: Yüksek kârlar yerine insanların güvenini kazanmaya dönük bir yapı kuruldu. Bu yolla bugüne kadar 17 bin araç satışı gerçekleştirildi.

-Eminevim: Gayrimenkul geliştirme odaklı ilerleyen şirket bugüne kadar İstanbul, Yalova, Bolu, Afyon ve Darıca’da konut projeleri geliştirdi. Bunun yanı sıra ELBİRLİĞİ sistemi ile binlerce aileyi ev sahibi yaptı.

-Emin Sigorta: Farklı sigorta şirketlerinin tam yetkili A sınıfı acentesi olarak hizmet veriyor.

-Emin Enerji: Özellikle güneş enerjisi alanında farklı bölgelerde yatırımları bulunan şirket 2012 yılından beri faal.

-Emin Tarım-Hayvancılık: Konya, Bursa, Sakarya, Balıkesir, Antalya, Mersin , Adana , Çankırı, Niğde, Kırklareli illerindeki araziler üzerinde muz, zeytin, saman, fiğ, elma, yonca, arpa, çay üretiminin yanı sıra büyükbaş besi çiftliği ve damızlık çiftlikleri bulunuyor.

-HAGEV: Habibullah Geredevi Vakfı ile hem Türkiye’de hem de yurt dışındaki yardıma muhtaç insanlara ulaşılıyor.

Dar boğazda değiliz 439 kilo altınımız var

Zaman zaman dedikodularla yıpratılmak istendiklerini dile getiren Emin Üstün, ‘’ Hamdolsun işlerimiz yolunda. Ne arsa satıyoruz ne de iş alanlarımızı küçültüyoruz. Biz her ay ülke ekonomisine yaptığımız katkı ile ilerliyoruz. 439 kilo altın stoğumuz var. Farklı sektörlerde hem faaliyetlerimiz hem de gelirlerimiz var.

2020 ve 2021’e dikkat

Belediyeler tarafından yapı ruhsatı verilen bina sayısının bu yılın üçüncü çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 41,4 azaldığına dikkat çeken Emin Üstün, ’’Bu yılın 9 ayında geçen yıla göre belediyeler tarafından yapı ruhsatı verilen yapıların bina sayısı yüzde 41,4, bunların yüzölçümü yüzde 55,1, değeri yüzde 44,7, daire sayısı yüzde 58,6 azaldı. Bu durum piyasaya 2020 yılında yansıyacak. 2020 ve 2021 yıllarında sermaye yapısı güçlü olmayan müteahhitler piyasadan çekilmiş olacağından konutta dar boğaza girilecektir. Maliyetleri de dikkate aldığımızda, şu anda konutta alım zamanıdır diyebiliriz’’ değerlendirmesinde bulundu.