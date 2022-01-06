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Korona Virüs 6 Ocak koronavirüs vaka sayısı | Bugün kaç koronavirüs vakası var?
Korona Virüs

6 Ocak koronavirüs vaka sayısı | Bugün kaç koronavirüs vakası var?

Bugün kaç kişi koronavirüsten vefat etti? Koronavirüs salgınında omicron varyantının etkisi kendini göstermeye başladı. Vatandaşlar bu sebeple sık sık “Bugün kaç vaka var?” sorusunun cevabını araştırıyor. Peki, 6 Ocak korona tablosu

Yeniakit Publisher
2022-01-06 20:04:00 -
6 Ocak koronavirüs vaka sayısı | Bugün kaç koronavirüs vakası var?

Koronavirüs salgınında vaka artışı yaşanıyor. Bu sebeple sık sık “Güncel vaka tablosu” araştırılıyor. Peki, bugün kaç vaka var?

6 Ocak koronavirüs vaka sayısı | Bugün kaç koronavirüs vakası var?

6 Ocak Perşembe günü 68.413 yeni vaka tespit edildi. 156 kişi ise yaşamını yitirdi. 6 Ocak verilerinin açıklanmasının ardından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Kapalı, havalandırması kısıtlı ortamlarda, maske kullanılmayan restoran ve kafeteryalarda uzun süre kalınmamalı. Katılımın fazla olduğu toplantılar, ev içi kalabalık ve uzun süreli buluşmalar, eğlence mekânları bulaşmayı artırmaktadır. Tedbirlerin önemi fazlasıyla artmış durumda” paylaşımında bulundu.

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