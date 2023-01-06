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Tarih 6 Ocak 2000: Yazar/Sendikacı Âkif İnan'ın vefatı
Tarih

6 Ocak 2000: Yazar/Sendikacı Âkif İnan'ın vefatı

Onlar; yaşadıkları döneme çalışmalarıyla, eserleriyle damga vurup iz bırakıp gittiler. Bugün, Yazar/Sendikacı Âkif İnan'ı hayırla yâd ediyoruz.

Yeniakit Publisher
2023-01-06 08:13:00 - 2023-01-06 08:15:01
6 Ocak 2000: Yazar/Sendikacı Âkif İnan'ın vefatı

12 Temmuz 1940 tarihinde Şanlıurfa’da doğu. İlk ve ortaokulu Urfa’da, liseyi Maraş’ta bitirdi. Ankara Üniversitesi DTCF Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü 1972 mezunu. Öğrencilik yıllarında Hilal dergisi ve yayınlarını yönetti, Türk Ocakları Genel Merkezi’nde müdürlük yaptı. Türk Taşıt Sendikası’nda sendikacılık faaliyetinde bulundu.



Gazi Eğitim Eğitim Enstitüsü’nde Türkçe-edebiyat öğretmenliği yaptı. 1980 yılında Hacc görevini yerine getirdi. 1993-2000 yılları arasında kurucusu olduğu Eğitimciler Birliği Sendikası ve Memur-Sen Konfederasyonu’nun Genel Başkanlığını yaptı.



1999 yılının Haziran ayında kanser hastalığına yakalandığı anlaşılarak Ankara’da hastaneye yatırıldı. Tedavilerden ümit kesilince isteği üzerine Aralık ayında götürüldüğü Urfa’da 2000 yılının ilk günlerinde bir Ramazan gecesi vefat etti.

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