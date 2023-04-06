6 Nisan 2013: Alim Ahmet Muhtar Büyükçınar'ın vefatı

1920 yılında Gaziantep’te dodu. Henüz beş yaşındayken okuma-yazmaya başladı ve Kur’an-ı Kerim’i ezberledi. Mısır El-Ezher Üniversitesi’nde 12 yıl okudu. Diyanet İşleri Başkanlığı’na bağlı Haseki Eğitim Merkezi’nde yıllarca öğretim görevlisi olarak çalıştı ve emekli oldu.

28 yaşına geldiğinde, girdiği sınav sonrasında Gaziantep’teki Şeyh Camii’ne imam olarak atanır. Daha sonra aldığı ilimlerde derinleşmek isteyen Ahmet Muhtar, Mısır’a gider. Tam 12 yıl Kahire’de Ezher Üniversitesi’nde Usulü’d Din Fakültesi’nde eğitim almıştır. Kahire’de iken, Ezher hocalarının dışındaki âlimlerden ders aldı. Mısır’ın meşhur alimleri yanında o yıllarda orada yaşayan Şeyhü’l-Islâm Mustafa Sabri, Zahid Kevseri ve Yozgatlı İhsan efendilerden de istifade etti.

Mısır’da okurkan bir yandan da Türk ve Arap öğrencilere ders veren Ahmet Muhtar, Aynü’ş Şems Üniversitesi’nde de hocalık yapmıştır. Mısır’da olduğu süreçte İslami hareketleri yakından takip eden Ahmet Muhtar, Hasan el-Bennâ, Seyyid Kutub gibi çağın önemli âlimlerin konferans ve seminerlerine katıldı.

Mısır’da tahsilini tamamladıktan sonra, Ezher’de hoca olarak kalması veya Arap ülkelerinden birine geniş imkânlarla tâyin olunması tekliflerini kabul etmeyerek, İslâmiyet’in 50 yıldır zulüm ve baskı altında zayıflatıldığı ana yurduna hizmet etmek niyet ve kararı ile 1962 yılında Türkiye’ye döndü. İstanbul İmam-Hatip Okulu’nda öğretmenliğe başlar, bunun yanında birçok kursta ders verir.

36 yaşına geldiğinde Efendimizin hadislerini okudukça evlenmesi gerektiğini düşünür. Arkadaşı Ömer Biçer’in kardeşi Dürdane Hanım’ı görür beğenir. Yozgat’a giderek Dürdane Hanım’la evlenir ve birlikte Mısır’a dönerler. Bu mutlu evlilikten 4 çocuğu olur. Evlenmeden önce niyeti davasında ona yardımcı olabilecek, bilgilerini hanımlara aktarabilecek bir eştir ve dua ettiği gibi de bir evlilik gerçekleştirir.

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Ezher diploması o yıllarda kabul edilmediği için kendisine bir vazife verilmemiştir. İlk hocasına verdiği sözün gereği, her isteyene ders verdiği ve okuttuğu kimselerden ömür boyu para almamayı prensip edindiği için, ailesini, dokumacılık, baklavacılık ve konfeksiyon işi yaparak geçindirmeye çalışmıştır.

İsteyen talebelerine evinde, mektepte, kurslarda, camilerde ve mümkün olan her yerde ders vermiştir. İstanbul İmam Hatip Lisesi, İstanbul Yüksek İslâm Enstitüsü ile İlâhiyat Fakültesi talebelerine Arapça ve İslâmî ilimler okutmuş, onlar için kurslar açmıştır.

Yalova Esenköy’de düzenlediği yaz kamplarıyla pek çok talebe yetiştirmiştir. Talebelerini yetiştirmek üzere tercüme faaliyetlerine girişmiş onlarla birlikte “Divan İlmî Araştırmalar Müessesesini” kurmuştur.

Çok sayıda kitap kaleme almıştır. 6 Nisan 2013’de Yalova’da vefat etti.