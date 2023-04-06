  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Gençlere 2 bin lira bayram harçlığı verilecek!

Tuzla Belediye Başkanı'ndan Türkiye'yi turlayan İmamoğlu'na çağrı: Come to İstanbul

Türkiye üretti komşu ülke hayran kaldı: O bölgeler MEMATT'lar ile mayından temizleniyor

Fitch'ten Türkiye açıklaması! Az önce dünyaya duyurdu: Deprem sonrası, beklentilerimizden daha iyi

Gözü doymak bilmiyor! Tunç Soyer bu kez de İstanbul’daki arsayı satışa çıkardı

Rusya ve Ukrayna savaşı aylardır sürerken Putin'in yeni askeri ortaya çıktı! 'Robo-Batman' dikkat çekti

Saniyeler için torniston! Kılıçdaroğlu'nun vaatlerindeki çelişki

Meclis'te kurşun saçan Akşener "Ben kontrolü kaybettim" diyor

Türkiye'nin ilk nükleer enerji santrali Akkuyu şimdiden 55 milyar lira para kazandırdı: Akkuyu'da işler hızlanıyor

Aylardır sokaklarda ‘millilik’ şovu yapıyormuş Kemal istedi Mustafa geri vitese taktı
Tarih 6 Nisan 2013: Alim Ahmet Muhtar Büyükçınar'ın vefatı
Tarih

6 Nisan 2013: Alim Ahmet Muhtar Büyükçınar'ın vefatı

Yeniakit Publisher
2023-04-06 08:28:00 -
6 Nisan 2013: Alim Ahmet Muhtar Büyükçınar'ın vefatı

Onlar; yaşadıkları döneme çalışmalarıyla, eserleriyle damga vurup iz bırakarak gittiler. Bugün, Alim Ahmet Muhtar Büyükçınar'ı hayırla yâd ediyoruz.

1920 yılında Gaziantep’te dodu. Henüz beş yaşındayken okuma-yazmaya başladı ve Kur’an-ı Kerim’i ezberledi. Mısır El-Ezher Üniversitesi’nde 12 yıl okudu. Diyanet İşleri Başkanlığı’na bağlı Haseki Eğitim Merkezi’nde yıllarca öğretim görevlisi olarak çalıştı ve emekli oldu.

28 yaşına geldiğinde, girdiği sınav sonrasında Gaziantep’teki Şeyh Camii’ne imam olarak atanır. Daha sonra aldığı ilimlerde derinleşmek isteyen Ahmet Muhtar, Mısır’a gider. Tam 12 yıl Kahire’de Ezher Üniversitesi’nde Usulü’d Din Fakültesi’nde eğitim almıştır. Kahire’de iken, Ezher hocalarının dışındaki âlimlerden ders aldı. Mısır’ın meşhur alimleri yanında o yıllarda orada yaşayan Şeyhü’l-Islâm Mustafa Sabri, Zahid Kevseri ve Yozgatlı İhsan efendilerden de istifade etti.

Mısır’da okurkan bir yandan da Türk ve Arap öğrencilere ders veren Ahmet Muhtar, Aynü’ş Şems Üniversitesi’nde de hocalık yapmıştır. Mısır’da olduğu süreçte İslami hareketleri yakından takip eden Ahmet Muhtar, Hasan el-Bennâ, Seyyid Kutub gibi çağın önemli âlimlerin konferans ve seminerlerine katıldı.

Mısır’da tahsilini tamamladıktan sonra, Ezher’de hoca olarak kalması veya Arap ülkelerinden birine geniş imkânlarla tâyin olunması tekliflerini kabul etmeyerek, İslâmiyet’in 50 yıldır zulüm ve baskı altında zayıflatıldığı ana yurduna hizmet etmek niyet ve kararı ile 1962 yılında Türkiye’ye döndü. İstanbul İmam-Hatip Okulu’nda öğretmenliğe başlar, bunun yanında birçok kursta ders verir.
36 yaşına geldiğinde Efendimizin hadislerini okudukça evlenmesi gerektiğini düşünür. Arkadaşı Ömer Biçer’in kardeşi Dürdane Hanım’ı görür beğenir. Yozgat’a giderek Dürdane Hanım’la evlenir ve birlikte Mısır’a dönerler. Bu mutlu evlilikten 4 çocuğu olur. Evlenmeden önce niyeti davasında ona yardımcı olabilecek, bilgilerini hanımlara aktarabilecek bir eştir ve dua ettiği gibi de bir evlilik gerçekleştirir.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Ezher diploması o yıllarda kabul edilmediği için kendisine bir vazife verilmemiştir. İlk hocasına verdiği sözün gereği, her isteyene ders verdiği ve okuttuğu kimselerden ömür boyu para almamayı prensip edindiği için, ailesini, dokumacılık, baklavacılık ve konfeksiyon işi yaparak geçindirmeye çalışmıştır.

İsteyen talebelerine evinde, mektepte, kurslarda, camilerde ve mümkün olan her yerde ders vermiştir. İstanbul İmam Hatip Lisesi, İstanbul Yüksek İslâm Enstitüsü ile İlâhiyat Fakültesi talebelerine Arapça ve İslâmî ilimler okutmuş, onlar için kurslar açmıştır.

Yalova Esenköy’de düzenlediği yaz kamplarıyla pek çok talebe yetiştirmiştir. Talebelerini yetiştirmek üzere tercüme faaliyetlerine girişmiş onlarla birlikte “Divan İlmî Araştırmalar Müessesesini” kurmuştur.

Çok sayıda kitap kaleme almıştır. 6 Nisan 2013’de Yalova’da vefat etti.

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23