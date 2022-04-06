6 Nisan 1973 : Emekli Amiral Fahri Korutürk’ün Baskıyla Cumhurbaşkanı Seçtirilmesi

Genelkurmay Başkanı Faruk Gürler’i Cumhurbaşkanı yapmak üzere Hükümete baskı yapan generaller bunu başaramayınca bu kez Emekli Amiral Fahri Korutürk’ü Cumhurbaşkanı yapmak üzere Hükümet ve siyaset üzerinde baskı kurmaya başladılar.

Fahri Korutürk ismi Bülent Ecevit’e teklif edildiğinde Ecevit “Korutürk’ü tanımadığını belirterek önce öneriyi reddetmiş daha sonra Genelkurmay Başkanı Semih Sancar’ın kendisine aracı göndermesi üzerine fikrini değiştirmişti.(Mangırcı,1999:110)

CHP’li Kemal Satır’ın Fahri Korutürk ismine tepkisi daha farklı olmuştu. Kemal Satır “Deliliğe varan sinirsel hareketleri rapor edilen bir şahsı devletin başına mı getireceğiz? (Arcayürek,1999:41) demişti.

Korutürk’ün bu hali AP’liler tarafından da biliniyordu. Korutürk teklifi Demirel’e gidince Demirel de “Yahu adam ruhen hasta. Nasıl Cumhurbaşkanı seçeriz?”(Turgut,1993:210) şeklinde menfi kanaat belirtmişti.





Hal böyle iken general piyangosundan Amiral Fahri Korutürk Cumhurbaşkanı olarak çıkmış, böylece; ‘ruhen hasta’ Cumhurbaşkanı dönemi başlamıştı.

Fahri Korutürk 6 Nisan 1973 günü, “Tayfur Sökmenoğlu’nun teklifi, İhsan Sabri Çağlayangil’in devreye girmesi sonucu” (Dursun,2000:161) Demirel ile Ecevit’in üç dakika süren görüşmesinin ardından “Üç partinin imzaladığı adaylık önergesiyle” (Arcayürek,1999:40) 6. Cumhurbaşkanı olarak Çankaya’ya çıktı.





Mangırcı’nın naklettiğine göre;“555 üyeden 365’inin oyunu alarak cumhurbaşkanı seçilen Korutürk, bir gece evinde televizyon seyredip yatağa girecekken gelen bir telefonla altın fırsata konmuştu. 45 yaşına kadar evlenmemiş, ürkek, tedirgin ve korkak görüntülü bir şahıstı.” (Mangırcı,1999:111)

Siyaset kurumu ardı ardına gelen saldırılara bu kadar direnebilmiş, iki generali atlattıktan sonra bir amirali Çankaya’ya çıkartmak şeklinde mevzi bir başarıya ancak imza atabilmişti.



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Anadolu Ajansı (AA), Türkiye Cumhuriyeti'nin resmî haber ajansıdır. Türk Kurtuluş Savaşı hakkındaki haberleri duyurmak amacıyla Mustafa Kemal Atatürk'ün talimatıyla Halide Edip Adıvar ve Yunus Nadi tarafından 6 Nisan 1920'de Ankara'da kuruldu.







